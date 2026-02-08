日職／徐若熙將連投日本隊、中華隊 日媒：「超VIP級」調整

快訊

中央社／ 台北8日電
徐若熙。資料照
徐若熙。資料照

福岡軟銀鷹隊投手徐若熙昨天牛棚練投，日媒指出，22、23日他將登板與日本武士隊的練習賽，再回台參加對戰WBC中華隊的交流賽，連續交手兩個國家隊，是「超VIP級」調整方式。

昨天春訓的第2次牛棚練投中，徐若熙改用經典賽（WBC）比賽用球，投了53球，適應不同球感，也嘗試變速球、曲球、滑球等球路，並觀察過去狀態良好時期的影片，檢查投球動作進行微調。

日本媒體「日刊體育」訪問投手統籌教練倉野信次，談到軟銀將在22、23日對戰日本武士隊，徐若熙屆時是否登板？倉野信次表示：「確實有這個可能性，但仍需視調整狀況而定。」徐若熙也表達如果有機會對戰，會全力以赴。

徐若熙披上軟銀鷹隊18號球衣。報系資料照
徐若熙披上軟銀鷹隊18號球衣。報系資料照

此外，軟銀隊26日將在台北大巨蛋與經典賽中華隊進行交流賽，屆時徐若熙預計穿上軟銀球衣登板，他表示：「雖然多少會感到緊張，但我希望自己能以最佳狀態迎接比賽。」

徐若熙為經典賽中華隊30人名單成員之一，春訓期間先在軟銀隊調整，26日交流賽結束後，將與中華隊會合。

對於徐若熙連續交手兩個國家隊，日刊體育形容是「超VIP級」調整方式。徐若熙說：「WBC是最高水準賽事，能與各國許多優秀的選手對戰，我希望能在那裡留下好成績。」

徐若熙 軟銀 經典賽
