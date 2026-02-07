高中木棒聯賽洪冠宇扛關鍵戰先發 好投率三民搶勝

快訊

中央社／ 台北7日電
114學年度高中棒球聯賽（木棒組）三民高中7日賽前臨時決定排上陣中最穩定的投手洪冠宇（圖）先發，洪冠宇投5局無失分，助隊以5比4拿勝。圖／中央社（學生棒球運動聯盟提供）
114學年度高中棒球聯賽（木棒組）三民高中7日賽前臨時決定排上陣中最穩定的投手洪冠宇（圖）先發，洪冠宇投5局無失分，助隊以5比4拿勝。圖／中央社（學生棒球運動聯盟提供）

高中木棒聯賽三民高中賽前臨時決定排上陣中最穩定的洪冠宇先發，洪冠宇投5局無失分，助隊以5比4擊敗成德高中，拿下關鍵一勝，洪冠宇設定目標、畢業前球速投到140公里。

三民高中昨天在114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事首戰不敵高苑工商，今天與成德交手，開賽就有攻勢，1局下高子竣、張耀斌、歐峻佑都敲出安打，加上保送、對手失誤，先攻下3分，2局下再抓準成德投手控球失準、保送連發、守備也有狀況，三民再得2分。

三民先發投手洪冠宇以59球投完5局無失分，僅被敲出2安打，投出5次三振，沒有四死球保送；6局上三民換投後，成德趁機追回4分，讓戰局一度緊張，三民再換上第3任投手廖信棠踩住煞車，驚險守住1分領先，洪冠宇為勝投。

三民總教練張榮勳表示，這場先搶勝，對後續壓力才不會太大，臨時決定賽前更換投手，讓最穩定的洪冠宇先發。張榮勳提到，洪冠宇在去年U18東岸聯盟投很好，曾對穀保家商投2局5K，這段時間持續進步，控球好、目前表現可圈可點。

洪冠宇透露本來是明天先發，臨時更改有點驚訝，趕快調整心態穩下來，靠守備幫忙，今天控球不錯，也感覺進到第二階段穩定性變較好。

洪冠宇說，去年參加U18東岸聯盟分在高雄市聯隊，跟其他球隊球員學習到不少心態、技術的東西，幫助很大，回到母隊後想更進步，練習更用心，也知道該做什麼，高三是最後一次打木棒聯賽，珍惜、認真投每一顆球，畢業前希望將球速提升到140公里。

三民拿下關鍵一勝，不過還沒確定晉級，張榮勳坦言，今年的投打戰力是近幾年最吃緊，且又有傷兵，打得很辛苦，還好團隊凝聚力不錯，大家想拚，希望持續下去。

相關新聞

日職／徐若熙切換成「WBC模式」 想過如果對決大谷⋯⋯

25歲台灣投手徐若熙今年轉戰日職發展，加盟福岡軟銀鷹隊，他在2月1日春訓開始後都持續在適應日職用球，昨天確定入選世界棒球...

經典賽／日本隊出現傷兵 平良海馬左小腿拉傷參賽存疑

2026年世界棒球經典賽（WBC）各隊名單昨天才正式公布，衛冕軍日本隊的陣容今天（7日）就出現傷兵，效力於日職西武隊的投...

棒球／樂天冠軍路跑2千10號隊友共襄盛舉 球員女孩寒風中熱血加油

樂天桃猿冠軍路跑今天上午於青埔運動公園壘球場盛大舉行，計有近兩千位10號隊友前來共襄盛舉，這也是樂天桃猿隊首度以路跑這種...

日職／火腿雙投紅白戰先發 古林睿煬最快152、孫易磊挨轟

日職火腿隊春訓在沖繩名護市展開，今天（7日）進行春訓第二場隊內紅白戰，兩名台灣旅日投手，也是本屆經典賽中華隊成員的古林睿...

木棒聯賽／大溪陳柏凱暴力開轟 教頭眼中「最亮的星」

大溪高中教頭眼中「最亮的星」游擊手陳柏凱展現長打能力，今天在高中木棒聯賽對善化高中比賽開轟，單場2安都是長打，加上先發投...

日職／林安可春訓實戰投打練習 入選WBC中華隊很開心

台灣28歲好手林安可今年球季轉戰日職、加盟埼玉西武獅隊，今天在春訓進行實戰投打練習。林安可入選WBC台灣代表隊，他表示可...

