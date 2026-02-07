高中木棒聯賽洪冠宇扛關鍵戰先發 好投率三民搶勝

高中木棒聯賽三民高中賽前臨時決定排上陣中最穩定的洪冠宇先發，洪冠宇投5局無失分，助隊以5比4擊敗成德高中，拿下關鍵一勝，洪冠宇設定目標、畢業前球速投到140公里。

三民高中昨天在114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事首戰不敵高苑工商，今天與成德交手，開賽就有攻勢，1局下高子竣、張耀斌、歐峻佑都敲出安打，加上保送、對手失誤，先攻下3分，2局下再抓準成德投手控球失準、保送連發、守備也有狀況，三民再得2分。

三民先發投手洪冠宇以59球投完5局無失分，僅被敲出2安打，投出5次三振，沒有四死球保送；6局上三民換投後，成德趁機追回4分，讓戰局一度緊張，三民再換上第3任投手廖信棠踩住煞車，驚險守住1分領先，洪冠宇為勝投。

三民總教練張榮勳表示，這場先搶勝，對後續壓力才不會太大，臨時決定賽前更換投手，讓最穩定的洪冠宇先發。張榮勳提到，洪冠宇在去年U18東岸聯盟投很好，曾對穀保家商投2局5K，這段時間持續進步，控球好、目前表現可圈可點。

洪冠宇透露本來是明天先發，臨時更改有點驚訝，趕快調整心態穩下來，靠守備幫忙，今天控球不錯，也感覺進到第二階段穩定性變較好。

洪冠宇說，去年參加U18東岸聯盟分在高雄市聯隊，跟其他球隊球員學習到不少心態、技術的東西，幫助很大，回到母隊後想更進步，練習更用心，也知道該做什麼，高三是最後一次打木棒聯賽，珍惜、認真投每一顆球，畢業前希望將球速提升到140公里。

三民拿下關鍵一勝，不過還沒確定晉級，張榮勳坦言，今年的投打戰力是近幾年最吃緊，且又有傷兵，打得很辛苦，還好團隊凝聚力不錯，大家想拚，希望持續下去。