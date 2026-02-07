快訊

銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬元 同行揪一點喊誇張

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

高中木棒聯賽賴謙凡後援飆154公里 大溪勝陽明

中央社／ 台北7日電

高中木棒聯賽大溪高中今天與陽明高中交手，6局下李旻翰3分砲奠定勝基，賴謙凡7局後援登板，飆出生涯最速154公里關門成功，助隊以7比1獲勝，在第二階段拿下2連勝。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）大溪高中昨天首戰擊敗善化高中，今天與陽明高中交手，先發投手徐少樺開賽稍微有狀況，1局上被敲出2支安打失掉2分，但越投越穩，2到6局沒有多掉分數，總計用74球完成6局投球，僅被敲出2支安打，投出2次四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

大溪打線逐步反撲，3局下利用失誤、保送上壘，黃宇敲出二壘安打，加上失誤、四死球保送，大溪一口氣攻下3分、翻轉戰局。

大溪5局下靠著林宇謙二壘打添分，6局下李旻翰在1出局一、二壘有人局面時扛出中外野3分砲，大溪就此底定勝局。

大溪陣中去年U18世界盃國手賴謙凡7局上接替登板，用13球投1局，沒被敲出安打、無失分，最快球速達到154公里，刷新個人極速。

大溪總教練鄭錦繁表示，賴謙凡第一階段只投4球，最快球速達到152公里，今天再創新高，他自黑豹旗之後就沒再出賽，身體狀況很好，主要也是投手戰力夠，林珺希、徐少樺都能先發投長局數，且打擊有發揮。

鄭錦繁稱讚賴謙凡是自律的選手，高中3年來每年都有給自己設定階段性目標，高二球速150公里，到高三再設立155公里目標，今天已經很接近了，控球也保持水準，心態穩定、朝旅外目標前進。

鄭錦繁說，這兩場雖贏球，但守備、跑壘失誤多，希望到第三階段減少發生錯誤，才能走得更遠。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

木棒聯賽／曾睿豪延長賽穩守 助東體擊敗麥寮

木棒聯賽／大溪陳柏凱暴力開轟 教頭眼中「最亮的星」

青埔、大溪春節人潮多 桃市府推攻略與免費接駁因應

高中木棒聯賽全壘打飆高 有望挑戰李灝宇6轟天花板？

相關新聞

日職／徐若熙切換成「WBC模式」 想過如果對決大谷⋯⋯

25歲台灣投手徐若熙今年轉戰日職發展，加盟福岡軟銀鷹隊，他在2月1日春訓開始後都持續在適應日職用球，昨天確定入選世界棒球...

經典賽／日本隊出現傷兵 平良海馬左小腿拉傷參賽存疑

2026年世界棒球經典賽（WBC）各隊名單昨天才正式公布，衛冕軍日本隊的陣容今天（7日）就出現傷兵，效力於日職西武隊的投...

棒球／樂天冠軍路跑2千10號隊友共襄盛舉 球員女孩寒風中熱血加油

樂天桃猿冠軍路跑今天上午於青埔運動公園壘球場盛大舉行，計有近兩千位10號隊友前來共襄盛舉，這也是樂天桃猿隊首度以路跑這種...

日職／火腿雙投紅白戰先發 古林睿煬最快152、孫易磊挨轟

日職火腿隊春訓在沖繩名護市展開，今天（7日）進行春訓第二場隊內紅白戰，兩名台灣旅日投手，也是本屆經典賽中華隊成員的古林睿...

木棒聯賽／大溪陳柏凱暴力開轟 教頭眼中「最亮的星」

大溪高中教頭眼中「最亮的星」游擊手陳柏凱展現長打能力，今天在高中木棒聯賽對善化高中比賽開轟，單場2安都是長打，加上先發投...

日職／林安可春訓實戰投打練習 入選WBC中華隊很開心

台灣28歲好手林安可今年球季轉戰日職、加盟埼玉西武獅隊，今天在春訓進行實戰投打練習。林安可入選WBC台灣代表隊，他表示可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。