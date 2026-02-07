高中木棒聯賽賴謙凡後援飆154公里 大溪勝陽明

高中木棒聯賽大溪高中今天與陽明高中交手，6局下李旻翰3分砲奠定勝基，賴謙凡7局後援登板，飆出生涯最速154公里關門成功，助隊以7比1獲勝，在第二階段拿下2連勝。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）大溪高中昨天首戰擊敗善化高中，今天與陽明高中交手，先發投手徐少樺開賽稍微有狀況，1局上被敲出2支安打失掉2分，但越投越穩，2到6局沒有多掉分數，總計用74球完成6局投球，僅被敲出2支安打，投出2次四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

大溪打線逐步反撲，3局下利用失誤、保送上壘，黃宇敲出二壘安打，加上失誤、四死球保送，大溪一口氣攻下3分、翻轉戰局。

大溪5局下靠著林宇謙二壘打添分，6局下李旻翰在1出局一、二壘有人局面時扛出中外野3分砲，大溪就此底定勝局。

大溪陣中去年U18世界盃國手賴謙凡7局上接替登板，用13球投1局，沒被敲出安打、無失分，最快球速達到154公里，刷新個人極速。

大溪總教練鄭錦繁表示，賴謙凡第一階段只投4球，最快球速達到152公里，今天再創新高，他自黑豹旗之後就沒再出賽，身體狀況很好，主要也是投手戰力夠，林珺希、徐少樺都能先發投長局數，且打擊有發揮。

鄭錦繁稱讚賴謙凡是自律的選手，高中3年來每年都有給自己設定階段性目標，高二球速150公里，到高三再設立155公里目標，今天已經很接近了，控球也保持水準，心態穩定、朝旅外目標前進。

鄭錦繁說，這兩場雖贏球，但守備、跑壘失誤多，希望到第三階段減少發生錯誤，才能走得更遠。