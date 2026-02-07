經典賽／日本隊出現傷兵 平良海馬左小腿拉傷參賽存疑

2026年世界棒球經典賽（WBC）各隊名單昨天才正式公布，衛冕軍日本隊的陣容今天（7日）就出現傷兵，效力於日職西武隊的投手平良海馬因左小腿輕微拉傷，預估要休2至3周，能否參與經典賽還有待評估。

日本隊去年底公布第一波經典賽選手名單時，平良海馬就是其中一人，準備迎接他的經典賽初登場，本周日本隊30人名單全數底定，但就在大聯盟官方公布完的隔天，狀況就出現變數。

目前西武隊正在宮崎進行春訓，平良海馬5日感覺不適，隔天缺席訓練並前往宮崎當地的醫院接受檢查，球團今天發布消息指出，平良海馬經診斷為左小腿輕微拉傷，恢復期預計要2至3周。

然而日本隊14日起在宮崎展開集訓，22、23日與軟銀隊進行2場熱身賽，之後前往名古屋與中日隊打熱身賽，接下來就要迎接官辦熱身賽的行程，正式比賽的首戰於3月6日在東京巨蛋與中華隊交手，如今平良海馬傳傷勢，能否參與經典賽出現疑慮。

平良海馬去年球季轉任後援，出賽54場，投了52.2局，防禦率1.71，拿下31次救援成功，獲太平洋聯盟救援王，最快球速可達160公里，今年雖預計在母隊回到先發角色，但仍以後援投手身份入選國家隊。