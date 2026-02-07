木棒聯賽／林宗賓、林顗勳開轟 東體擊退嘉中

高中木棒聯賽台東體中今天與嘉義高中交手，林宗賓、林顗勳都開轟，黃靖哲也有3安3打點好表現，台東體中打線發揮，終場以11比4、5局搶勝，第2階段拿下2連勝。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事台東體中先發投手陳昭愷今天開賽稍微有狀況，1局上被敲出3支安打，投出1次四壞保送，加上隊友守備失誤，單局失掉3分。

台東體中打線發揮，總計打5局僅第3局沒有拿下分數，1局下追分，黃靖哲率先敲出二壘打，1人出局後林宗賓開轟，2分砲幫助球隊追近比數。

台東體中2局下靠著觸身球保送、四壞保送、內野安打，尤鈞翰安打送回追平分，黃靖哲二壘打、一棒2分超前比數。

4局下1人出局、壘上有人局面，台東體中林顗勳開轟，3分砲幫助球隊拉開大領先差距，再靠著失誤、保送、接連的盜壘戰術、高飛犧牲打再添2分保險分，5局下黃靖哲補上安打，送回團隊第11分。

陳昭愷今天總計先發投2局失掉3分責失分，陳仕諺後援投3局，5局上失掉1分，但沒有擴大失分危機，東體搶勝，陳仕諺為勝投。