棒球／樂天冠軍路跑2千10號隊友共襄盛舉 球員女孩寒風中熱血加油

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
樂天桃猿冠軍路跑今天上午於青埔運動公園壘球場盛大舉行。圖／大會提供
樂天桃猿冠軍路跑今天上午於青埔運動公園壘球場盛大舉行，計有近兩千位10號隊友前來共襄盛舉，這也是樂天桃猿隊首度以路跑這種最健康的方式來和10號隊友聚會。

除了有陳克羿、何品室融兩位球員親自出席之外，更有岱縈、琳妲、沈珈妤、崔荷潾、若潼、熊霓、卉妮和貝佳頤等八位樂天女孩來到現場。桃猿隊副領隊礒江厚綺也親臨現場，歡迎所有熱情的10號隊友。

除了完成4公里的休閒組挑戰之外，現場也特別安排10號隊友與球員和樂天女孩們互動，會後更有抽獎活動，包括球員簽名球、女孩拍立得以及其他大小獎項，民眾參與路跑之外，更有機會中大獎，絕對是農曆年前最特別的一場球迷見面會。

來自全台各地的近二千位10號隊友，今早八點不到已經齊聚在桃園市青埔運動公園棒球場附設簡易棒壘球場，來參加今年首度舉辦的樂天冠軍路跑。雖然只有短短的四點五公里，但有許多家庭是全家出動，大家一起來參加活動。九點鐘，活動正式開始，樂天桃猿隊副領隊礒江厚綺特別上台感謝10號隊友的支持，希望今年球隊有機會能邁向二連霸。

正式鳴笛出發後，八位女孩除了在拱門旁一起鳴槍，為選手加油之外打氣，更來到賽道終點，為所有完成路跑的10號隊友們掛上完賽獎牌。除了為完賽民眾掛上獎牌之外，球員也上台參與互動遊戲，女孩們從現場球迷中選出十人上台進球員互動，由兩位球員分組，與10號隊友進行默契大考驗。

樂天桃猿 樂天女孩 陳克羿
