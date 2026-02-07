快訊

日職／徐若熙切換成「WBC模式」 想過如果對決大谷⋯⋯

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙將展開旅外生涯。資料照
25歲台灣投手徐若熙今年轉戰日職發展，加盟福岡軟銀鷹隊，他在2月1日春訓開始後都持續在適應日職用球，昨天確定入選世界棒球經典賽（WBC）後，今天（7日）牛棚練投時首度換成經典賽用球，切換成「WBC模式」，也曾在腦中想過對決大谷翔平的方式。

徐若熙將迎接他的第一個旅日球季，儘管幾乎確定是本屆經典賽中華隊的一員，在本月日職春訓開始之後，他在球隊的訓練都還是以備戰新賽季為主，2日進行赴日後首次牛棚練投，使用的也是日職用球。

根據日本媒體報導，直到昨天中華隊30人名單公布前，徐若熙都是使用日職比賽用球來練投，今天再進牛棚時則正式換成經典賽用球，投了約50球。

徐若熙提到，WBC用球投起來的感覺跟原本想像的有點不同，還需要調整，投手教練倉野信次也有提供一些建議，協助他微調動作，他再針對這部分持續做修正和練習。

日本隊在本屆經典賽預賽和中華隊同分在C組，而且首戰就是「台日對決」，對此徐若熙表示，自己會做好準備來迎接比賽，「如果真的對到日本隊，我會全力以赴。」他也提到，經典賽這樣的短期賽事，結果如何還是要打了才知道。

若是在對日本一戰登板，有機會與最受矚目的指標球星大谷翔平對決，徐若熙透露，「其實有稍微想過對付他的方式⋯⋯」，他表示，大谷翔平是非常優秀的打者，要解決他不容易，如果真的對到了，會一球一球投、專注地去面對。

徐若熙 經典賽 日職
