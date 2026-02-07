聽新聞
日職／火腿雙投紅白戰先發 古林睿煬最快152、孫易磊挨轟
日職火腿隊春訓在沖繩名護市展開，今天（7日）進行春訓第二場隊內紅白戰，兩名台灣旅日投手，也是本屆經典賽中華隊成員的古林睿煬、孫易磊分別擔任先發，各投1局，孫易磊挨轟失1分。
古林睿煬擔任白隊先發投手，面對紅隊第1棒矢澤宏太，第一球就用148公里的速球讓對手打斷球棒，之後製造滾地球抓下第1個出局數，接著面對今川優馬、萬波中正都被敲出安打，再保送水野達稀，滿壘時連飆2K化解危機，最快球速152公里。
1局下孫易磊登板，在當地強風的影響下，投出的第6球就被白隊第一棒水谷瞬轟成左外野全壘打，接續用三振解決後兩名打者，2出局後被田宮裕涼敲出二壘打，又被奈良間大己敲右外野安打，但外野手萬波中正用雷射肩幫他拿到第3個出局數，沒再失分。
兩人不僅是火腿隊十分期待且看重的投手戰力，同時因入選本屆經典賽中華隊，是日本隊在預賽C組對手之一，且日本隊首戰就是3月6日晚間的「台日大戰」，兩名「台灣右腕」目前在春訓的表現都受到高度關注。
這次中華隊的參賽名單中共有12名旅外球員，其中效力於日職的投手包括古林睿煬、孫易磊、和軟銀隊的徐若熙、張峻瑋。去年已在日職展現身手的古林睿煬，目前被日本媒體視為是台灣的王牌投手，近期觀察他在春訓的表現，也提到他狀態相當不錯，已為比賽做了充足的準備。
