木棒聯賽／曾睿豪延長賽穩守 助東體擊敗麥寮

高中木棒聯賽第2階段今天開打，台東體中與麥寮高中交手打得精彩，兩隊鏖戰至延長賽第8局，台東體中靠失誤跑回超前分，曾睿豪回穩守成，助隊以7比6拿下勝利。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事，台東體中今天與麥寮高中比賽因雨延後開打，台東體中2局上有攻勢，抓準對方投手控球有狀況，單局獲得4次四死球保送、加上對手1次守備失誤，沒有安打就攻下3分。

麥寮高中2局下靠著馬古雲二壘打追回2分，台東體中7局上再添分數，先靠著接連3次四壞保送攻占滿壘，楊益清壘二壘打、一棒送回3分，將比數拉開至6比2領先。

麥寮高中沒放棄追分機會，7局下靠著接連安打先追回2分，1人出局、壘上有人，東體陣中最穩定的左投曾睿豪登板，先抓下第2個出局數，但接著被陳冠樺敲出2分砲將比數追至6比6平手。

兩隊鏖戰至延長賽8局，台東體中8局上短打戰術造成對方守備失誤、跑回超前分，8局下曾睿豪續投回穩，穩守不失分、幫助球隊守住勝利。

台東體中投手許庭愷先發3局失2分，汪昆峰中繼3.1局失3分，曾睿豪後援1.2局失1分、曾睿豪拿下勝投。