日職／林安可春訓實戰投打練習 入選WBC中華隊很開心

台灣28歲好手林安可今年球季轉戰日職、加盟埼玉西武獅隊，今天在春訓進行實戰投打練習。林安可入選WBC中華隊，他表示可以獲選很開心，會全力備戰。

外野手林安可有被放入將於3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單，今天在日職春訓實戰投打練習（Live BP），與世界12強棒球賽日本隊國手、本屆經典賽日本隊支援投手隅田知一郎對決，第一個直球打成斷棒。

林安可接受日媒採訪表示，這是春訓首度面對實戰的投球，雖然感覺還沒有完全準備好，但會持續調整，希望可以有更好的狀態應對。

林安可是2024年世界12強棒球賽中華隊奪冠班底，在複賽與日本交手時曾開轟，也是日本預設台灣可能的中心棒次第4棒人選。林安可表示，會持續調整好狀態，為球隊爭取最佳成績。