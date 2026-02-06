日職／林安可春訓實戰投打練習 入選WBC中華隊很開心
台灣28歲好手林安可今年球季轉戰日職、加盟埼玉西武獅隊，今天在春訓進行實戰投打練習。林安可入選WBC中華隊，他表示可以獲選很開心，會全力備戰。
外野手林安可有被放入將於3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單，今天在日職春訓實戰投打練習（Live BP），與世界12強棒球賽日本隊國手、本屆經典賽日本隊支援投手隅田知一郎對決，第一個直球打成斷棒。
林安可接受日媒採訪表示，這是春訓首度面對實戰的投球，雖然感覺還沒有完全準備好，但會持續調整，希望可以有更好的狀態應對。
林安可是2024年世界12強棒球賽中華隊奪冠班底，在複賽與日本交手時曾開轟，也是日本預設台灣可能的中心棒次第4棒人選。林安可表示，會持續調整好狀態，為球隊爭取最佳成績。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言