木棒聯賽／大溪陳柏凱暴力開轟 教頭眼中「最亮的星」

大溪高中教頭眼中「最亮的星」游擊手陳柏凱展現長打能力，今天在高中木棒聯賽對善化高中比賽開轟，單場2安都是長打，加上先發投手林珺希4.1局無失分好投，大溪以5比2搶勝。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事今天開打，大溪高中首戰與善化高中交手，大溪3局上靠著黃睿謙內野安打、盜壘、暴投攻占得點圈，李旻翰二壘打幫助球隊先馳得點，陳柏凱開轟，一棒2分幫助球隊拉開領先。

大溪5局上再起攻勢，靠著保送、失誤、陳柏凱三壘打再送回1分，接著野手選擇、黃宇補上安打，送回團隊第5分；陳柏凱今天單場3打數敲出2支安打都是長打，貢獻3分打點。

大溪今天由U18世界盃國手林珺希先發，總計用80球投4.1局，被敲出4支安打，投出3次三振、4次四壞保送，無失分，黃子晏、鍾宇翔依序登板，黃子晏中繼投1.2局失掉2分責失分、鍾宇翔後援1局無失分，勝投記在林珺希身上。

大溪高中陳柏凱身材條件很好、身高187公分，游擊守備能力移動、臂力都不錯，打擊爆發力也很好，總教練鄭錦繁曾形容陳柏凱是他眼中「最亮的星星」、期待表現。