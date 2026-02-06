棒球／看好永田颯太郎投身中職 前日職隊友讚「練習之鬼」

快訊

中央社／ 桃園6日電
永田颯太郎。資料照
曾就讀台灣體大的日籍內野手永田颯太郎，去年球季結束後被日職東北樂天金鷲隊宣告戰力外，今年將投入中職選秀，前隊友銀次與岡島豪郎稱讚他是「練習之鬼」，看好第1輪就被選中。

25歲的永田颯太郎在2022年台體大畢業後就投入日本職棒育成選秀，獲得金鷲隊第4指名，二軍奮戰3年未獲一軍機會，決定重返台灣投入中華職棒選秀，目前加盟台灣甲組成棒列特博生技隊。

銀次與岡島豪郎受樂天桃猿隊邀請來台指導球員，銀次選手時期曾給過永田颯太郎球棒，鼓勵他前進；而岡島豪郎則透露永田颯太郎會被稱為練習之鬼的原因，「他很認真，如果不阻止的話，會一直練習下去。」

聽到永田颯太郎要參加中職選秀，2人都看好能在第1輪獲選，岡島豪郎認為，永田的賣點在於打擊能力，銀次則補充永，田一開始來到金鷲隊時守備不是那麼好，但經過教練們的指導有所成長。

中職選秀 樂天金鷲 樂天桃猿
