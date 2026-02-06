經典賽／林安可開心首度進入正選名單 live BP對戰隅田知一郎
林安可首度入選世界棒球經典賽中華隊正選名單，目前正隨西武春訓的他，也在今天進行實戰投打練習，他坦言狀況還在調整中，會盡全力準備好自己。
林安可上屆進入集訓名單，但在36人取30人的過程中被淘汰，這回終於將首度挑戰強度最高的經典賽，他也說：「能被選上真的很開心。」
林安可今天進行live BP，對戰12強國手、本屆經典賽日本隊支援選手的隅田知一郎，使用經典賽比賽用球，面對第1球直球就打斷球棒。
談到目前調整狀況，林安可表示，這是自己第一次在實戰中面對比賽用球，「感覺自己還沒有完全調整好，接下來還要趕快適應。」日本媒體提到他在2024年世界12強棒球賽複賽對日本隊擊出全壘打，將是有力的4棒人選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言