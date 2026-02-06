中職／樂天金鷲隊大使銀次、岡島豪郎來台客座 邱鑫、陳佳樂獲肯定

樂天桃猿隊本季與同集團的日職球隊東北樂天金鷲隊展開交流，本週第一波活動由前金鷲隊名將、現任球團大使的銀次與岡島豪郎來台，在桃園青埔運動公園棒球場進行為期3天的春訓客座指導，包括邱鑫、陳佳樂的打擊表現都獲肯定。

37歲的銀次在去年就獲邀來台，在樂天桃猿隊主場賽事擔任開球嘉賓；36歲的岡島豪郎則是去年季後結束14年的球員生涯，繼2013年日本隊和中華隊進行的經典棒球對抗賽後，暌違13年再次來台。

這次的交流，兩人在桃園球場指導下周將前往石垣島進行「亞洲門戶交流賽」的年輕球員，經過3天的互動，銀次認為，選手的能力和整體表現，感覺起來都更優秀了，尤其他也點名邱鑫和陳佳樂，「打擊很棒也很有力量，擊球的感覺也非常好，很期待他們未來的表現。」

而岡島豪郎才剛歷經身分轉換，這一趟來台灣，看著年輕球員還在場上練習，他也笑說：「很羨慕。」他也提到，這3天交流的過程，感覺大家都很有上進心，也很想要學習，都會主動來問一些問題。