快訊

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚

後背包突然冒出「2隻毛毛手」路人全嚇壞 本尊現身200萬人直呼超萌

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／樂天金鷲隊大使銀次、岡島豪郎來台客座 邱鑫、陳佳樂獲肯定

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊陳佳樂（左）、邱鑫（中）的打擊獲肯定。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳佳樂（左）、邱鑫（中）的打擊獲肯定。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊本季與同集團的日職球隊東北樂天金鷲隊展開交流，本週第一波活動由前金鷲隊名將、現任球團大使的銀次與岡島豪郎來台，在桃園青埔運動公園棒球場進行為期3天的春訓客座指導，包括邱鑫、陳佳樂的打擊表現都獲肯定。

37歲的銀次在去年就獲邀來台，在樂天桃猿隊主場賽事擔任開球嘉賓；36歲的岡島豪郎則是去年季後結束14年的球員生涯，繼2013年日本隊和中華隊進行的經典棒球對抗賽後，暌違13年再次來台。

這次的交流，兩人在桃園球場指導下周將前往石垣島進行「亞洲門戶交流賽」的年輕球員，經過3天的互動，銀次認為，選手的能力和整體表現，感覺起來都更優秀了，尤其他也點名邱鑫和陳佳樂，「打擊很棒也很有力量，擊球的感覺也非常好，很期待他們未來的表現。」

而岡島豪郎才剛歷經身分轉換，這一趟來台灣，看著年輕球員還在場上練習，他也笑說：「很羨慕。」他也提到，這3天交流的過程，感覺大家都很有上進心，也很想要學習，都會主動來問一些問題。

岡島豪郎也用自己過往的選手經歷和年輕選手們分享，他提到，自己的職棒生涯也經過很多的失敗，但失敗是邁向成功的捷徑，因此不要怕失敗。

樂天金鷲隊大使銀次、岡島豪郎來台客座指導樂天桃猿隊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天金鷲隊大使銀次、岡島豪郎來台客座指導樂天桃猿隊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊曾冠傑（右）與岡島豪郎交流。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊曾冠傑（右）與岡島豪郎交流。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 棒球 樂天金鷲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／味全龍2月5場熱身賽免費進場 情人節加碼發巧克力

中職／統一獅移師花蓮春訓 開放球迷觀看還可抽簽名球

中職／來台第4年換3隊 艾菩樂轉戰樂天桃猿

中職／猿隊前進石垣島再戰日職羅德 鄭兆行領軍、球員名單出爐

相關新聞

中職／樂天金鷲隊大使銀次、岡島豪郎來台客座 邱鑫、陳佳樂獲肯定

樂天桃猿隊本季與同集團的日職球隊東北樂天金鷲隊展開交流，本週第一波活動由前金鷲隊名將、現任球團大使的銀次與岡島豪郎來台，...

中職／味全龍2月5場熱身賽免費進場 情人節加碼發巧克力

味全龍隊備戰新球季，1月18日已在斗六棒球場開訓，下周起將進行實戰以賽代訓，2月預計安排5場自辦熱身賽，免費開放球迷進場...

中職／統一獅移師花蓮春訓 開放球迷觀看還可抽簽名球

花蓮縣府獲中央經費挹注，斥資上億元整修縣立棒球場，完工後迎來中職統一7-ELEVEn獅隊春訓，不但開放特定時間讓球迷在看...

中職／來台第4年換3隊 艾菩樂轉戰樂天桃猿

樂天桃猿隊第4名洋將確定，網羅過去兩年效力於中職味全龍隊的艾璞樂（Tyler Eppler），將更名為「艾菩樂」披上猿袍...

棒球／從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

清華大學棒球隊總教練林琨瀚確定出任新竹市副市長，老一輩球迷對這位前三商虎隊內野手都有深刻印象，中華隊在1992年巴塞隆納...

中職／富邦悍將斥資破千萬 整合運科設備輔助訓練

富邦悍將隊今年喊出年度口號「不一樣了」，打造全新風貌迎接新球季，除了教練團和選手的補強，也斥資破千萬購入運動科學相關設備...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。