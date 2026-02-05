中職／味全龍二月5場熱身賽免費進場 情人節加碼發巧克力

味全龍隊備戰新球季，1月18日已在斗六棒球場開訓，下周起將進行實戰以賽代訓，2月預計安排5場自辦熱身賽，免費開放球迷進場觀賽，同時推出多款限量入場贈品，邀請球迷朋友一同進場感受新球季的熱血氛圍。

龍隊自辦熱身賽於2月12日展開，連打3天，之後迎接農曆春節，年後於24日再打一場隊內賽，26日則會韓職LG雙子隊進行交手，5場賽事都在斗六棒球場舉行。除了開放觀眾席進場的場次外，斗六副棒球場也開放球迷在場邊觀看龍將春訓，近距離為選手加油。

春訓自辦熱身賽期間，斗六棒球場將有味全龍商店與餐飲攤位進駐，營業時間為12:00至比賽結束，球迷進場還可獲得限量贈品，數量有限送完為止。

春節前場次（2/12-2/14）將發放「龍將心願斗方」共6款，包含李超、陳子豪、朱育賢、李凱威、陳思仲、劉基鴻款式，平日場每日限量500份，假日場（2/14）限量1500份。春節後場次（2/24、2/26）則推出「球員影像貼紙組」共2款，分別為春訓視覺系列款與人氣球員韓風款，提供球迷收藏。

2/14（六）情人節場次賽後加碼舉辦球員簽名會，現場消費滿1500元即可獲得參加資格，限額60名，賽後還會安排3名球員於場外發送巧克力，與球迷共度情人節。味全龍球團邀請球迷朋友把握機會，在春訓期間到場觀看自辦熱身賽，一同為龍將加油。

味全龍二月自辦熱身賽賽事（入場時間12:00、開打時間依實際練習調整）：

2月12日（四）13:00 隊內紅白賽

2月13日（五）13:00 隊內紅白賽（龍TV直播）

2月14日（六）13:00 隊內紅白賽（賽後球員簽名會）

2月24日（二）13:00 隊內紅白賽