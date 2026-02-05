快訊

中職／統一獅移師花蓮春訓 開放球迷觀看還可抽簽名球

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中職統一獅移地到花蓮春訓，縣府配合舉辦觀看春訓送球員簽名球活動。圖／花蓮縣府提供
中職統一獅移地到花蓮春訓，縣府配合舉辦觀看春訓送球員簽名球活動。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣府獲中央經費挹注，斥資上億元整修縣立棒球場，完工後迎來中職統一7-ELEVEn獅隊春訓，不但開放特定時間讓球迷在看台近距離欣賞，還舉辦抽獎活動，有機會抽到球星簽名球。

花蓮縣立棒球場已連續多年舉辦中職例行賽，去年獲中央補助9900萬元，縣府配合1100萬元，辦理優化工程，近日完成。縣府表示，這次包括大螢幕、座椅、排水系統及室內牛棚都升級，已達職棒等級規格。

統一7-ELEVEn獅隊3日起在縣立棒球場開訓，是球場全新升級後首場活動，縣府與球團協調，春訓期間特定時段，開放2樓看台讓民眾觀賞，在地青少年選手也能近距離觀摩職業選手技術。

縣府教育處表示，配合統一獅春訓，6、7日及9日至13日，共7天舉辦「觀看統一獅春訓抽獎送球員簽名球」，活動期間每天上午9時，一壘側3樓入口依序發放號碼牌，每天限量20號，上午11時30分在二樓看台區抽獎，每天贈送4顆簽名球，由統一獅球團提供，7日周六加碼送出6顆，中獎者現場持號碼牌兌換，未兌視同放棄，依序遞補。

縣府表示，2026 世界棒球經典賽（WBC）即將在下月開打，正規畫大型戶外直播，盼結合運動賽事，推廣觀光。

花蓮縣府斥資上億元整修縣立棒球場，包括大螢幕、座椅、排水系統及室內牛棚都升級，近日完工。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府斥資上億元整修縣立棒球場，包括大螢幕、座椅、排水系統及室內牛棚都升級，近日完工。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府斥資上億元整修縣立棒球場，包括大螢幕、座椅、排水系統及室內牛棚都升級，近日完工。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府斥資上億元整修縣立棒球場，包括大螢幕、座椅、排水系統及室內牛棚都升級，近日完工。圖／花蓮縣府提供
中職統一獅移地到花蓮春訓，縣府配合舉辦觀看春訓送球員簽名球活動。圖／花蓮縣府提供
中職統一獅移地到花蓮春訓，縣府配合舉辦觀看春訓送球員簽名球活動。圖／花蓮縣府提供

棒球 統一獅 統一7-ELEVEn獅
