中職／來台第4年換3隊 艾菩樂轉戰樂天桃猿
樂天桃猿隊第4名洋將確定，網羅過去兩年效力於中職味全龍隊的艾璞樂（Tyler Eppler），將更名為「艾菩樂」披上猿袍，預計在過年後抵達台灣投入春訓。
艾菩樂2023年首度來台，以譯名艾普勒加盟富邦悍將隊，僅出賽9場，拿下3勝1敗，當年6月就離隊，隔年改名艾璞樂轉戰味全龍隊再次投入中職，近兩年合計在龍隊出賽45場，拿下16勝16敗，今年則將換穿第3件中職球衣，加入樂天桃猿隊。
猿隊今天發布新聞稿指出，艾菩樂連續3個球季於中華職棒出賽，展現出穩定的出賽表現與良好的續航能力，這也是球團高度肯定並持續關注的重要特質，期待他在中職的第4個賽季，能展現更成熟且具影響力的投球表現。
同時猿隊新聞稿也提到，「球團特別感謝味全龍球團的協助，雙方共同依循聯盟相關規章辦理，為中華職棒制度運作樹立良好示範，亦是彼此共同努力下得來不易的成果。」
去年季後猿隊先與威能帝（Pedro Fernandez）續約，再簽下魔爾曼（Kyle Marman）、麥斯威尼（Morgan McSweeney），艾菩樂則是第4名洋投。
