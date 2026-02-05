聽新聞
棒球／從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻
清華大學棒球隊總教練林琨瀚確定出任新竹市副市長，老一輩球迷對這位前三商虎隊內野手都有深刻印象，中華隊在1992年巴塞隆納奧運奪下銀牌，創下我國棒界在奧運最佳紀錄，他就是國家隊三壘手。
林琨瀚的太太是前籃球國手朱彩鳳，哥哥林琨瑋也是味全龍隊創隊元老，兩個兒子林桀晨、林聖筑都打過棒球，林桀晨曾是龍隊球員。
林琨瀚打完巴塞隆納奧運後，1994年展開職棒生涯，進入虎隊後和人氣十足的洋砲鷹俠組成內野防線，也在龍、虎大戰和林琨瑋對決，還被老哥以觸身球伺候。
林琨瀚效力虎隊5個球季，打擊率2成61、全壘打19支、打點180分，曾在1998年拿下金手套獎，1999年跳槽台灣大聯盟聲寶太陽隊，效力4季打擊率3成21、全壘打16支、打點158分。
他在結束9年職棒生涯後回到業餘棒界，先後擔任文化大學、清大教練，也當過中職、日職比賽球評，以58歲之齡步入政壇是人生初體驗。
