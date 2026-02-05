快訊

棒球／從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
前三商虎隊球星林琨瀚。記者黃士航／攝影
前三商虎隊球星林琨瀚。記者黃士航／攝影

清華大學棒球隊總教練林琨瀚確定出任新竹市副市長，老一輩球迷對這位前三商虎隊內野手都有深刻印象，中華隊在1992年巴塞隆納奧運奪下銀牌，創下我國棒界在奧運最佳紀錄，他就是國家隊三壘手。

林琨瀚的太太是前籃球國手朱彩鳳，哥哥林琨瑋也是味全龍隊創隊元老，兩個兒子林桀晨、林聖筑都打過棒球，林桀晨曾是龍隊球員。

林琨瀚打完巴塞隆納奧運後，1994年展開職棒生涯，進入虎隊後和人氣十足的洋砲鷹俠組成內野防線，也在龍、虎大戰和林琨瑋對決，還被老哥以觸身球伺候。

新竹市政府今宣布，延攬前職業棒球國手、現任清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚出任新竹市副市長。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今宣布，延攬前職業棒球國手、現任清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚出任新竹市副市長。圖／新竹市政府提供

林琨瀚效力虎隊5個球季，打擊率2成61、全壘打19支、打點180分，曾在1998年拿下金手套獎，1999年跳槽台灣大聯盟聲寶太陽隊，效力4季打擊率3成21、全壘打16支、打點158分。

他在結束9年職棒生涯後回到業餘棒界，先後擔任文化大學、清大教練，也當過中職、日職比賽球評，以58歲之齡步入政壇是人生初體驗。

巴塞隆納 棒球
