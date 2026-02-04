中職／富邦悍將斥資破千萬 整合運科設備輔助訓練

富邦悍將隊今年喊出年度口號「不一樣了」，打造全新風貌迎接新球季，除了教練團和選手的補強，也斥資破千萬購入運動科學相關設備，要提升教練團和球員的訓練效率，執行副領隊林威助就說，「要讓團隊有不一樣的感覺。」

悍將隊今年將運科監測設備進行系統性整合，包含既有之Trackman以及Synergy等國際主流情蒐設備，今年再增設「智慧牛棚」訓練系統，自動化串連數據與影像，提供教練和選手更科學化的訓練。

「智慧牛棚」整合了TrendUp打擊與投球智慧模組，能達成自動觸發與同步監測的功能，透過軟體系統串聯多視角高速攝影機與Trackman及 portable Trackman等，球員在投球或擊球完成的當下，系統就會自動產出結合數據的同步影像，節省了大量人工剪輯作業。

有了這套系統，教練能立即透過了解獲得選手的即時數據，並可立即給予回饋，讓訓練能得到更好的效果。林威助也說：「透過智慧牛棚，可以看到滿細的東西，不只是靠感覺，而是能在第一時間就讓教練團看到數據，和許多角度的影像。」

透過運科輔助訓練，林威助表示：「整體的想法就是要讓團隊有不一樣的感覺，加入運科，也都是想讓教練團和選手的訓練有更好的效果。」

悍將球團今年也和「野球革命」合作，將數據應用擴展至比賽紀錄、傷病防護及球探情蒐等三大管理系統。配合VALD測力板測量爆發力、inbody770S檢測身體數值，從體能數據到場上表現皆能達成量化分析。

球隊另外引進兩台「I-Pitch智慧發球機」，協助打者應對各類球種與球速，提升實戰的訓練效率，並且將在今年球季啟用PitchCom（電子暗號發送器），作為實戰中溝通暗號重要利器。

除了硬體端與軟體系統的升級，富邦悍將近年推行的運動營養與心理課程亦將持續執行，確保球員在身體及心理素質與戰略運用上，皆能獲得全方位的專業支援。球團期許透過這套結合自動化技術與數據科學的系統，能建立更完善的球員發展機制，提升球隊整體作戰競爭力。