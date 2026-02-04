快訊

吳宗憲開唱發豪語「周杰倫9成會來」 談袁惟仁逝世嘆：才剛匯大筆金額

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

中職／富邦悍將斥資破千萬 整合運科設備輔助訓練

聯合報／ 記者葉姵妤／嘉義即時報導
富邦悍將隊新球季口號「不一樣了」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊新球季口號「不一樣了」。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今年喊出年度口號「不一樣了」，打造全新風貌迎接新球季，除了教練團和選手的補強，也斥資破千萬購入運動科學相關設備，要提升教練團和球員的訓練效率，執行副領隊林威助就說，「要讓團隊有不一樣的感覺。」

悍將隊今年將運科監測設備進行系統性整合，包含既有之Trackman以及Synergy等國際主流情蒐設備，今年再增設「智慧牛棚」訓練系統，自動化串連數據與影像，提供教練和選手更科學化的訓練。

「智慧牛棚」整合了TrendUp打擊與投球智慧模組，能達成自動觸發與同步監測的功能，透過軟體系統串聯多視角高速攝影機與Trackman及 portable Trackman等，球員在投球或擊球完成的當下，系統就會自動產出結合數據的同步影像，節省了大量人工剪輯作業。

有了這套系統，教練能立即透過了解獲得選手的即時數據，並可立即給予回饋，讓訓練能得到更好的效果。林威助也說：「透過智慧牛棚，可以看到滿細的東西，不只是靠感覺，而是能在第一時間就讓教練團看到數據，和許多角度的影像。」

透過運科輔助訓練，林威助表示：「整體的想法就是要讓團隊有不一樣的感覺，加入運科，也都是想讓教練團和選手的訓練有更好的效果。」 

悍將球團今年也和「野球革命」合作，將數據應用擴展至比賽紀錄、傷病防護及球探情蒐等三大管理系統。配合VALD測力板測量爆發力、inbody770S檢測身體數值，從體能數據到場上表現皆能達成量化分析。

球隊另外引進兩台「I-Pitch智慧發球機」，協助打者應對各類球種與球速，提升實戰的訓練效率，並且將在今年球季啟用PitchCom（電子暗號發送器），作為實戰中溝通暗號重要利器。

除了硬體端與軟體系統的升級，富邦悍將近年推行的運動營養與心理課程亦將持續執行，確保球員在身體及心理素質與戰略運用上，皆能獲得全方位的專業支援。球團期許透過這套結合自動化技術與數據科學的系統，能建立更完善的球員發展機制，提升球隊整體作戰競爭力。

林威助 牛棚 富邦悍將
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／新球季要求「執行力」 林威助：讓團隊有不一樣的感覺

中職／悍將狀元籤喬旅外尚未討論 委籍洋投簽證影響不大

中職／後藤光尊哪裡不一樣？林威助：球員有更多自己想法

中職／林威助坐鎮悍將重訓營起跑 林哲瑄首度教練身分投入春訓

相關新聞

中職／悍將新秀張育豪喊話「幹掉戴培峰」 戴培峰鎖定林岱安

富邦悍將隊開訓傳統「菜鳥宣言」，讓職棒新兵們大聲喊出自己的目標，去年悍將隊第一指名的18歲捕手張育豪，今天壓軸登場，霸氣...

中職／新球季要求「執行力」 林威助：讓團隊有不一樣的感覺

富邦悍將隊今天開訓，全隊寫下自己的年度目標，宣告新球的決心，執行副領隊林威助在壓克力板上寫下「執行力」，希望球隊能從態度...

中職／富邦悍將開訓 年度口號「不一樣了」宣示決心

富邦悍將隊今天在嘉義春訓基地舉行春訓開訓典禮，宣布2026年度口號「Blue Power #不一樣了」，宣告今年要用全新...

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

台北大巨蛋場次之爭再度掀起話題，台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不...

中職／富邦悍將斥資破千萬 整合運科設備輔助訓練

富邦悍將隊今年喊出年度口號「不一樣了」，打造全新風貌迎接新球季，除了教練團和選手的補強，也斥資破千萬購入運動科學相關設備...

中職／張肇元右肘撕裂傷 明天開TJ手術

台鋼雄鷹隊主戰捕手張肇元，昨天由球團發布消息，他因右手肘不適就診，被診斷出韌帶撕裂，今天回診聽取報告和建議後，將在明天進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。