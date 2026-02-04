中職／張肇元右肘撕裂傷 明天開TJ手術

台鋼雄鷹隊主戰捕手張肇元，昨天由球團發布消息，他因右手肘不適就診，被診斷出韌帶撕裂，今天回診聽取報告和建議後，將在明天進行手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery），歸隊時間未定。

準備迎接新球季之前，台鋼雄鷹捕手傳傷情，張肇元因手肘不適，昨天在防護團隊的陪同下，到醫院進行核磁共振（MRI）檢查，初步診斷結果為右手肘韌帶撕裂，今天再赴院評估結果，確定要動手術。

張肇元去年球季出賽104場，敲出87支安打，有10發全壘打，今年春訓開始不久就要進行手肘韌帶重建，讓台鋼本來就人手吃緊的捕手戰力再拉警報。

至於張肇元何時能歸隊？台鋼雄鷹球團表示，將待術後觀察復原狀況再作評估。

過去也有台灣捕手進行TJ手術的例子，吉力吉撈・鞏冠旅美時期，在2015年9月因右手肘韌帶斷裂開刀，隔年6月重返球場。