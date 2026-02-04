快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

中職／悍將新洋砲邦力多 和台灣有淵源

聯合報／ 記者葉姵妤／嘉義即時報導
富邦悍將隊新洋砲邦力多。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊新洋砲邦力多。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，參與經典賽的教練和球員都回球隊出席，今年洋將也全數亮相，隨隊展開春訓行程，30歲洋砲邦力多（Luis Liberato）說起對台灣的印象時，也揭露自己和中職有些淵源。

悍將隊今年簽下的洋將，包括續留的投手魔力藍、鈴木駿輔，新洋投愛力戈、威戈神，另有一名育成洋投阿部雄大。今年還簽下一名外野洋砲邦力多，他和魔力藍昨天抵達台灣，今天就在開訓現身，並在下午投入球隊訓練。

邦力多今天受訪前，悍將領隊陳昭如親自向他介紹中文名字含義，了解「利多」的意思後，邦力多表示：「聽起來很有趣。」至於來台穿上選用「00」為背號，邦力多表示，因在韓職時使用過，也喜歡這個號碼，就延續下來使用。

被問及對台灣的印象，邦力多透露，自己第一位打擊教練，很久以前曾經在中職打球，有問過他台灣職棒的狀況，得到很好的回饋。一問之下才得知，這位打擊教練就是職棒元年就加入兄弟象隊的帝波。

接著他從台灣媒體得知，帝波在台灣還有個中文名「王中波」，邦力多當場念了幾次，還笑說之後和帝波聯絡時，要用他的中文名次來稱呼他。

近年中職請來的洋將都以投手居多，洋砲要能立足中職有難度，對此邦力多提到，自己能做的就是打好每一場比賽，不會給自己太大的壓力，「來這裡就是要健康、幫助球隊。」而對於本季中職另一名洋砲、台鋼雄鷹隊魔鷹，兩人過去就認識，今年將成對手比火力，他笑說：「應該會滿有趣的。」

富邦悍將隊新洋砲邦力多。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊新洋砲邦力多。記者陳正興／攝影

中職 台鋼雄鷹 韓職
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／悍將洋砲認識帝波 威戈神終於踏上台灣土地

中職／獅隊新球季少了林安可 潘武雄點名3人補上火力空缺

中職／新球季要求「執行力」 林威助：讓團隊有不一樣的感覺

中職／富邦悍將開訓 年度口號「不一樣了」宣示決心

相關新聞

中職／悍將新秀張育豪喊話「幹掉戴培峰」 戴培峰鎖定林岱安

富邦悍將隊開訓傳統「菜鳥宣言」，讓職棒新兵們大聲喊出自己的目標，去年悍將隊第一指名的18歲捕手張育豪，今天壓軸登場，霸氣...

中職／新球季要求「執行力」 林威助：讓團隊有不一樣的感覺

富邦悍將隊今天開訓，全隊寫下自己的年度目標，宣告新球的決心，執行副領隊林威助在壓克力板上寫下「執行力」，希望球隊能從態度...

中職／富邦悍將開訓 年度口號「不一樣了」宣示決心

富邦悍將隊今天在嘉義春訓基地舉行春訓開訓典禮，宣布2026年度口號「Blue Power #不一樣了」，宣告今年要用全新...

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

台北大巨蛋場次之爭再度掀起話題，台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不...

中職／張肇元右肘撕裂傷 明天開TJ手術

台鋼雄鷹隊主戰捕手張肇元，昨天由球團發布消息，他因右手肘不適就診，被診斷出韌帶撕裂，今天回診聽取報告和建議後，將在明天進...

中職／悍將新洋砲邦力多 和台灣有淵源

富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，參與經典賽的教練和球員都回球隊出席，今年洋將也全數亮相，隨隊展開春訓行程，30歲洋砲邦力多（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。