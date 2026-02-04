中職／悍將新洋砲邦力多 和台灣有淵源

富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，參與經典賽的教練和球員都回球隊出席，今年洋將也全數亮相，隨隊展開春訓行程，30歲洋砲邦力多（Luis Liberato）說起對台灣的印象時，也揭露自己和中職有些淵源。

悍將隊今年簽下的洋將，包括續留的投手魔力藍、鈴木駿輔，新洋投愛力戈、威戈神，另有一名育成洋投阿部雄大。今年還簽下一名外野洋砲邦力多，他和魔力藍昨天抵達台灣，今天就在開訓現身，並在下午投入球隊訓練。

邦力多今天受訪前，悍將領隊陳昭如親自向他介紹中文名字含義，了解「利多」的意思後，邦力多表示：「聽起來很有趣。」至於來台穿上選用「00」為背號，邦力多表示，因在韓職時使用過，也喜歡這個號碼，就延續下來使用。

被問及對台灣的印象，邦力多透露，自己第一位打擊教練，很久以前曾經在中職打球，有問過他台灣職棒的狀況，得到很好的回饋。一問之下才得知，這位打擊教練就是職棒元年就加入兄弟象隊的帝波。

接著他從台灣媒體得知，帝波在台灣還有個中文名「王中波」，邦力多當場念了幾次，還笑說之後和帝波聯絡時，要用他的中文名次來稱呼他。