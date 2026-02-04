中職／悍將洋砲認識帝波 威戈神終於踏上台灣土地

中職富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，6名外籍球員都到齊，洋砲邦力多透露自己認識中華職棒元老級洋將帝波；曾與中職擦身而過的威戈神則笑說，自己是多繞了一點路才來到台灣。

悍將今年開季的洋將配置，包含4名洋投威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）、魔力藍（Shawn Morimando）、鈴木駿輔，1名育成洋投阿部雄大，以及1名洋砲邦力多（Luis Liberato），6人都在春訓到齊是罕見場景。

悍將總教練後藤光尊表示，目前針對開季的投打洋將配置還無法公布，期待台灣投手群能夠更有責任感扛下先發，就有機會使用外籍野手比賽，「但現在春訓才剛開始，還沒有完全決定。」

邦力多延續韓國職棒時期的0號，穿上悍將「00」號球衣，也透露自己生涯第一個打擊教練在台灣打過球，正是中職元年就效力兄弟象隊的帝波（TiburcioDomingo），另外也向現役的野手魔鷹（StevenMoya）、投手威能帝（Pedro Fernandez）請益，「他們都給我很好的建議。」

愛力戈則是與同樣出身委內瑞拉的投手富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）和韋禮加（Jesus Vargas）都認識，來台前詢問他們台灣的文化和聯盟狀況，得到的都是好的回饋，也讓他決定來台發展。

威戈神曾在2020年底和樂天桃猿隊簽訂隔年要效力，但因家庭因素取消，之後陸續在日本、韓國職棒打拚，到今年穿上悍將球衣才真的踏上台灣土地，他說：「花了一些時間、繞了一點路，但很開心能夠來到這裡，能夠以更好的狀態迎接台灣生涯。」

今天開訓典禮上，威戈神的長髮造型引起關注，他透露，過去效力美國職棒密爾瓦基釀酒人隊時，與當時隊友海德（Josh Hader）都留長髮，「有一次我們在同一間理髮院巧遇，我就知道我走對地方了。」威戈神笑說，自己的飄逸捲髮是天生的，「太太也很嫉妒我。」