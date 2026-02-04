快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

中職／悍將洋砲認識帝波 威戈神終於踏上台灣土地

中央社／ 嘉義4日電
中職富邦悍將隊4日在稻江科技暨管理學院棒球場舉行春訓開訓典禮，會前洋將愛力戈（Erick Leal）（54號）（左起）、鈴木駿輔（69號）、威戈神（Aaron Wilkerson）（49號）、邦力多（Luis Liberato）（00號）、魔力藍（Shawn Morimando）（44號）與育成洋將阿部雄大（90號）在年度目標簽名板上寫上目標。
中職富邦悍將隊4日在稻江科技暨管理學院棒球場舉行春訓開訓典禮，會前洋將愛力戈（Erick Leal）（54號）（左起）、鈴木駿輔（69號）、威戈神（Aaron Wilkerson）（49號）、邦力多（Luis Liberato）（00號）、魔力藍（Shawn Morimando）（44號）與育成洋將阿部雄大（90號）在年度目標簽名板上寫上目標。

中職富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，6名外籍球員都到齊，洋砲邦力多透露自己認識中華職棒元老級洋將帝波；曾與中職擦身而過的威戈神則笑說，自己是多繞了一點路才來到台灣。

悍將今年開季的洋將配置，包含4名洋投威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）、魔力藍（Shawn Morimando）、鈴木駿輔，1名育成洋投阿部雄大，以及1名洋砲邦力多（Luis Liberato），6人都在春訓到齊是罕見場景。

悍將總教練後藤光尊表示，目前針對開季的投打洋將配置還無法公布，期待台灣投手群能夠更有責任感扛下先發，就有機會使用外籍野手比賽，「但現在春訓才剛開始，還沒有完全決定。」

邦力多延續韓國職棒時期的0號，穿上悍將「00」號球衣，也透露自己生涯第一個打擊教練在台灣打過球，正是中職元年就效力兄弟象隊的帝波（TiburcioDomingo），另外也向現役的野手魔鷹（StevenMoya）、投手威能帝（Pedro Fernandez）請益，「他們都給我很好的建議。」

愛力戈則是與同樣出身委內瑞拉的投手富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）和韋禮加（Jesus Vargas）都認識，來台前詢問他們台灣的文化和聯盟狀況，得到的都是好的回饋，也讓他決定來台發展。

威戈神曾在2020年底和樂天桃猿隊簽訂隔年要效力，但因家庭因素取消，之後陸續在日本、韓國職棒打拚，到今年穿上悍將球衣才真的踏上台灣土地，他說：「花了一些時間、繞了一點路，但很開心能夠來到這裡，能夠以更好的狀態迎接台灣生涯。」

今天開訓典禮上，威戈神的長髮造型引起關注，他透露，過去效力美國職棒密爾瓦基釀酒人隊時，與當時隊友海德（Josh Hader）都留長髮，「有一次我們在同一間理髮院巧遇，我就知道我走對地方了。」威戈神笑說，自己的飄逸捲髮是天生的，「太太也很嫉妒我。」

中職 樂天桃猿 中華職棒
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／范國宸回任悍將隊長 挑戴培峰、陳愷佑當副隊長

中職／富邦悍將開訓 年度口號「不一樣了」宣示決心

中職／後藤光尊哪裡不一樣？林威助：球員有更多自己想法

中職／悍將開訓！「光總」放眼台灣大賽 領隊盼證明今年不一樣

相關新聞

中職／悍將新秀張育豪喊話「幹掉戴培峰」 戴培峰鎖定林岱安

富邦悍將隊開訓傳統「菜鳥宣言」，讓職棒新兵們大聲喊出自己的目標，去年悍將隊第一指名的18歲捕手張育豪，今天壓軸登場，霸氣...

中職／新球季要求「執行力」 林威助：讓團隊有不一樣的感覺

富邦悍將隊今天開訓，全隊寫下自己的年度目標，宣告新球的決心，執行副領隊林威助在壓克力板上寫下「執行力」，希望球隊能從態度...

中職／富邦悍將開訓 年度口號「不一樣了」宣示決心

富邦悍將隊今天在嘉義春訓基地舉行春訓開訓典禮，宣布2026年度口號「Blue Power #不一樣了」，宣告今年要用全新...

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

台北大巨蛋場次之爭再度掀起話題，台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不...

中職／富邦悍將斥資破千萬 整合運科設備輔助訓練

富邦悍將隊今年喊出年度口號「不一樣了」，打造全新風貌迎接新球季，除了教練團和選手的補強，也斥資破千萬購入運動科學相關設備...

中職／張肇元右肘撕裂傷 明天開TJ手術

台鋼雄鷹隊主戰捕手張肇元，昨天由球團發布消息，他因右手肘不適就診，被診斷出韌帶撕裂，今天回診聽取報告和建議後，將在明天進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。