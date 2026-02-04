快訊

中職／范國宸回任悍將隊長 挑戴培峰、陳愷佑當副隊長

聯合報／ 記者葉姵妤／嘉義即時報導
富邦悍將隊2026年隊長范國宸。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊2026年隊長范國宸。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊范國宸新球季回任隊長一職，要帶領隊友們打出「不一樣了」的新氣象，總教練後藤光尊再選定曾峻岳擔任投手隊長，至於另兩名野手副隊長戴培峰、陳愷佑則是范國宸親自挑選，期盼能一起替球隊建立起好的文化，並傳承下去。

范國宸2023、2024年都是悍將隊長，去年由張育成接任，今年又回鍋，因已有經驗，范國宸說：「知道困難的地方在哪裡，也知道自己得失心不用太重，盡力做好一般球員該做的事。」

因今年遇上教練團改組，范國宸提到，溝通方面要再去習慣每一位教練的習慣和想法，和在場上他們希望我們做到什麼。至於日籍總教練後藤光尊對他的要求，范國宸笑說：「他希望我能做到每一天都可以比賽，不管是對自己或對球隊都有很大幫助。」

范國宸和投手隊長曾峻岳由總教練指定，而野手副隊長的人選，則是由范國宸自己安排，「後藤教練希望讓我自己選擇，覺得這個球隊適合的人選，再把我的想法跟他講。」而他挑的兩名副隊長分別為26歲捕手戴培峰，以及年僅21歲的內野手陳愷佑。

范國宸表示，戴培峰過去在悍將隊沒有擔任過這樣的角色，隨著他已經慢慢進入中生代，希望他能夠把球隊扛起來，把更多責任放回自己身上，「希望他用自己的好表現來回饋，也讓學弟能以他為榜樣。」

對於接下副隊長任務，戴培峰表示，自己在這球隊也已經有一段時間了，希望可以用自己的一點能力，看能不能幫助到隊友，他也感謝范國宸提供這樣的機會，讓他能磨練怎麼帶領隊友，「希望可以幫助到他、幫助球隊。」

至於另一位副隊長人選，挑了2023年季中選秀才加入球隊的陳愷佑，范國宸說：「他屬於年輕一輩，在場上很有想法，私底下也滿有責任感，希望他能從很年輕的時候就開始培養，在球隊擔任更有責任感的身份。」

聽到范國宸親自來告知自己的新身分，陳愷佑坦言自己也嚇了一跳，「我還問他說『你是在開玩笑嗎？』」

富邦悍將隊新球季隊長范國宸（左三）、投手隊長曾峻岳（左四），以及4名副隊長陳愷佑（左一）、戴培峰（左二）、李吳永勤（右二）、廖任磊（右一）。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊新球季隊長范國宸（左三）、投手隊長曾峻岳（左四），以及4名副隊長陳愷佑（左一）、戴培峰（左二）、李吳永勤（右二）、廖任磊（右一）。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊2026年隊長范國宸。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊2026年隊長范國宸。記者陳正興／攝影

范國宸 戴培峰 曾峻岳
