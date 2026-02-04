中職／獅隊新球季少了林安可 潘武雄點名3人補上火力空缺

統一獅隊在台南棒球場全員開訓，除了正在參加世界棒球經典賽中華隊集訓的教練、選手外，老將陳鏞基與中生代蘇智傑都回歸球隊，本季因主砲林安可旅日、陳鏞基宣布季後正式引退，打擊火力面臨新挑戰，打擊教練潘武雄特別點名期待林培緯、朱迦恩，期待他們能把握機會補上戰力缺口。

潘武雄去年正式接任一軍打擊教練，並於10月底赴沖繩參與日本職棒火腿隊秋訓，這是他首度海外進修，歷經12天學習之旅，對球員的身材養成、飲食管理留下深刻印象；他表示，火腿對二軍和育成選手肌肉量、體脂肪非常要求，三餐都是蛋白質，從身材養成開始，再慢慢加上技術。

新球季打擊戰力少了林安可，潘武雄看好外野手朱迦恩、陳維祥，以及內野重砲林培緯補上火力空缺；潘武雄時常鼓勵朱迦恩，只要擊球穩定度好，其實打擊力量不會輸給林安可，希望他能相信自己。

林培緯是獅隊期待的新生代內野重砲，自2022年選秀加入後，球隊相當重視他的養成；潘武雄認為林培緯的打擊力量沒話說，主要是在場上的一些觀念，並找到屬於他的打法。

林培緯去年開季從一軍出發，3月底拿到生涯首次單場MVP，不過4月中因腳踝扭傷下二軍後，在一、二軍上上下下，整季在一軍出賽18場，57 個打數敲出11支安打，包括1支 支全壘打，打擊率1成93。他說：「儘管成績看起來不是這麼好看，但心境轉變對我來說是收穫最多的一年。」

林培緯以更踏實的心情過每一天，對於新球季目標，他希望健健康康打完整個球季。

除了朱迦恩、林培緯外，首席教練郭俊佑與潘武雄都點名18歲新秀王翾佑；他去年從麥寮高中畢業後，在選秀會獲獅隊第3輪指名，守備以三壘為主，郭俊佑認為他的身體素質很不錯，加上平時跟著球隊訓練結束後，經常留下來自主特守、特打，展現強大企圖心。