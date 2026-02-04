中職／悍將新秀張育豪喊話「幹掉戴培峰」 戴培峰鎖定林岱安

富邦悍將隊開訓傳統「菜鳥宣言」，讓職棒新兵們大聲喊出自己的目標，去年悍將隊第一指名的18歲捕手張育豪，今天壓軸登場，霸氣喊出未來要「幹掉戴培峰」，成為最大亮點。

張育豪為去年U18世界盃國手，擁有出色的打擊能力，去年選秀獲得悍將隊在首輪選進。今天開訓站上高台，張育豪先是向全場自我介紹，還提到自己的綽號是「河馬」，接著大聲喊出，「我的目標是，身體健康，以後的目標是，幹掉戴培峰。」獲得熱烈的歡呼聲。

張育豪自認個性害羞，會有這樣的霸氣宣言，是兩位捕手學長張進德和豊暐替他出的主意，「學長有先跟我討論，說要勁爆一點的，原本也想講（林）岱安學長，但這樣太長了。」但他在事後也頻頻解釋，「沒有要刺激的意思，是崇拜他們、想要效仿他們。」

講出這一句話引發討論，張育豪在開訓儀式後表示，講完就有點後悔了，「我有點不好意思、有點緊張，走下來心臟一直跳，腳其實也軟軟的。」受訪時剛好遇到戴培峰經過準備去訓練，戴培峰開玩笑對學弟說，「我不想被幹掉，所以我要去訓練了。」讓張育豪又緊張地對學長說「我沒有要刺激的意思。」

對於開訓典禮上被學弟點名，戴培峰直呼「滿有趣的」，他說：「自己以前不太敢這樣講，但隊內競爭是好事，他滿認真的，也滿欣賞他，希望可以一起努力。」戴培峰透露自己事情並不知情，還接著延續這個話題，「那時候聽一聽怎麼有我的名字，我以為他要幹掉林岱安，啊，岱安是我要幹掉的。」

戴培峰近年為悍將隊主戰捕手，也是世界12強賽冠軍國手，並入選今年經典賽集訓名單。張育豪透露，在戴培峰進入國訓中心集訓前，自己就有機會和他一起練習，而今年透過FA來到悍將隊的另一名捕手林岱安，也會邀張育豪早一點到球場，一起在室內球場練守備。

高中畢業後就進入職棒的舞台，張育豪有感環境「完全不一樣」，訓練強度也非常不同，「自己還在慢慢適應中，要把身體素質練得更強一點，才能避免受傷。」

作為球隊期待的未來戰力，張育豪目標在兩年內升上一軍，但他也不忘提醒自己不要操之過急，「按照球隊的步調，按部就班，短期目標先把守備和打擊機制練好，先在在二軍有穩定的表現，再來想長期目標。」