中職／富邦悍將開訓 年度口號「不一樣了」宣示決心

富邦悍將隊今天在嘉義春訓基地舉行春訓開訓典禮，宣布2026年度口號「Blue Power #不一樣了」，宣告今年要用全新的姿態迎接新球季，隊長由范國宸擔任，另由曾峻岳擔任投手隊長，還有4名副隊長。

悍將迎接成軍第10年里程碑，除了教練團大改組，還進行多方面補強，讓球迷大呼，今年悍將「不一樣了」，球隊也直接宣告以此作為今年的年度口號，對外宣示，「今年戰績立志起飛，富邦悍將不一樣了！」

悍將將由日籍教練後藤光尊領軍，他提到，今年是球隊成軍第10年，是很值得紀念的一年，過去10年對富邦的球迷來說，沒有一季讓大家真的很開心過完，希望今年能用自己的力量，讓球迷們感受到很開心的一年。

後藤光尊欽點球隊的內野主力范國宸回鍋擔任隊長，他肯定范國宸是很成熟的球員，很能讓教練團信任，另外安排24歲的曾峻岳擔任投手隊長。後藤光尊說：「希望能讓他更有責任感。」他提到，曾峻岳在擔任守護神，是球隊很重要的角色，很期待他的表現，也希望他能夠有責任感的去承擔這個位置。