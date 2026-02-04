快訊

引發飛機餐「神仙打架」 星宇航餐定義精品航空標竿

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

中職／富邦悍將開訓 年度口號「不一樣了」宣示決心

聯合報／ 記者葉姵妤／嘉義即時報導
富邦悍將今天舉行開訓儀式。記者陳正興／攝影
富邦悍將今天舉行開訓儀式。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在嘉義春訓基地舉行春訓開訓典禮，宣布2026年度口號「Blue Power #不一樣了」，宣告今年要用全新的姿態迎接新球季，隊長由范國宸擔任，另由曾峻岳擔任投手隊長，還有4名副隊長。

悍將迎接成軍第10年里程碑，除了教練團大改組，還進行多方面補強，讓球迷大呼，今年悍將「不一樣了」，球隊也直接宣告以此作為今年的年度口號，對外宣示，「今年戰績立志起飛，富邦悍將不一樣了！」

悍將將由日籍教練後藤光尊領軍，他提到，今年是球隊成軍第10年，是很值得紀念的一年，過去10年對富邦的球迷來說，沒有一季讓大家真的很開心過完，希望今年能用自己的力量，讓球迷們感受到很開心的一年。

後藤光尊欽點球隊的內野主力范國宸回鍋擔任隊長，他肯定范國宸是很成熟的球員，很能讓教練團信任，另外安排24歲的曾峻岳擔任投手隊長。後藤光尊說：「希望能讓他更有責任感。」他提到，曾峻岳在擔任守護神，是球隊很重要的角色，很期待他的表現，也希望他能夠有責任感的去承擔這個位置。

另外還設有兩位投手副隊長廖任磊、李吳永勤，後藤光尊表示，曾峻岳一開始接任投手隊長的角色，可能會不習慣，但有兩位副隊長能給他一些想法來幫助他。另兩名野手副隊長則是捕手戴培峰，以及內野手陳愷佑。

富邦悍將隊開訓，宣布年度口號「Blue Power #不一樣了」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊開訓，宣布年度口號「Blue Power #不一樣了」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊開訓，總教練後藤光尊（左）揮舞隊旗。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊開訓，總教練後藤光尊（左）揮舞隊旗。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊開訓，領隊陳昭如（中）、執行副領隊林威助（右）及總教練後藤光尊（左）持隊旗。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊開訓，領隊陳昭如（中）、執行副領隊林威助（右）及總教練後藤光尊（左）持隊旗。記者陳正興／攝影

曾峻岳 范國宸 富邦悍將
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／後藤光尊哪裡不一樣？林威助：球員有更多自己想法

中職／悍將開訓！「光總」放眼台灣大賽 領隊盼證明今年不一樣

經典賽／上屆跌跤學到一課 曾峻岳看悍將最大團想「全部都留下」

中職／新教頭後藤光尊初亮相 點出悍將兩大改進方向

相關新聞

中職／富邦悍將開訓 年度口號「不一樣了」宣示決心

富邦悍將隊今天在嘉義春訓基地舉行春訓開訓典禮，宣布2026年度口號「Blue Power #不一樣了」，宣告今年要用全新...

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

台北大巨蛋場次之爭再度掀起話題，台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不...

中職／猿隊前進石垣島再戰日職羅德 鄭兆行領軍、球員名單出爐

樂天桃猿隊將於10日、11日前進日本石垣島，進行第九屆「亞洲門戶交流賽」，二軍總教練鄭兆行領軍，與日本職棒千葉羅德海洋隊...

中職／雄鷹季前先遇戰力重創 主戰捕手張肇元手肘韌帶撕裂

台鋼雄鷹隊出現重大傷兵，主戰捕手張肇元初步診斷右手肘韌帶撕裂，是否開刀將在明天聽取診斷報告與建議後決定，若決定動刀，也幾...

中職／樂天桃猿台東春訓 將抽空指導在地小球員

中華職棒樂天桃猿隊選定台東縣作為春訓基地，進駐台東縣棒球村第一及第二棒球場，為新賽季儲備戰力。台東縣長饒慶鈴說，感謝球團...

中職／統一獅「搬家」 議員促台南球場轉型

中職統一7-ELEVEn獅隊主場將移師亞太國際棒球訓練中心，原使用卅多年的台南市立棒球場，未來僅剩二軍賽事與訓練使用，外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。