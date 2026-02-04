中職／樂天桃猿台東春訓 將抽空指導在地小球員

中華職棒樂天桃猿隊選定台東縣作為春訓基地，進駐台東縣棒球村第一及第二棒球場，為新賽季儲備戰力。台東縣長饒慶鈴說，感謝球團承諾利用春訓空擋，指導在地基層棒球。

樂天球團今天上午在台東第一棒球場舉辦開訓團拜活動，球團副領隊礒江厚綺致詞表示，這次不僅是球隊訓練，也將加強與台東棒球學校連結，協助在地小選手建立正確觀念，強化人才培育。

樂天桃猿隊春訓分兩階段，第一階段為2月4日至14日、第二階段2月23日至3月10日。饒慶鈴說，台東空氣品質連續12年全國最佳，加上優質場地，是職棒球隊春訓首選地點。

她也提到，樂天桃猿的投手朱承洋、捕手余新喆，以及去年選秀進入樂天的「綠島潛水艇」陳世展都是台東子弟。

饒慶鈴說，春訓期間兩階段平均有百名球員及工作人員到台東，可活絡在地交通、住宿、餐飲及各項生活消費，也歡迎球迷到台東追星，感受棒球原鄉的熱情跟魅力。