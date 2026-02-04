中職／猿隊前進石垣島再戰日職羅德 鄭兆行領軍、球員名單出爐
樂天桃猿隊將於10日、11日前進日本石垣島，進行第九屆「亞洲門戶交流賽」，二軍總教練鄭兆行領軍，與日本職棒千葉羅德海洋隊進行兩場交流賽，猿隊今天正式公布參賽名單。
猿隊遠征陣容包括投手王奕翔、舒治浩、劉家翔、陳克羿、李柏毓、曾家輝、邱駿威、林子崴、盧冠宇、賴威誠及李家明，捕手邱勝宥、毛英傑，內野手陳佳樂、劉曜維、杜禹鋒、張趙紘、董順傑、曾冠傑、劉子杰、游承勳、許賀捷、李勛傑，外野手邱鑫、何品室融及鍾玉成。
參與本次交流賽的球員，將於出發前先留在桃園球場，接受日本職棒樂天金鷲隊退役好手銀次、岡島豪郎的指導，進行春訓強化訓練，隨後於9日啟程前往石垣島為比賽做準備。
「亞洲門戶交流賽」將於10日、11日台灣時間中午12點，在石垣市營球場正式開打，猿隊球員將穿上第13代春訓戰袍出賽。
