聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊將於10日、11日前進日本石垣島，今天正式公布參賽名單。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊將於10日、11日前進日本石垣島，今天正式公布參賽名單。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊將於10日、11日前進日本石垣島，進行第九屆「亞洲門戶交流賽」，二軍總教練鄭兆行領軍，與日本職棒千葉羅德海洋隊進行兩場交流賽，猿隊今天正式公布參賽名單。

猿隊遠征陣容包括投手王奕翔、舒治浩、劉家翔、陳克羿、李柏毓、曾家輝、邱駿威、林子崴、盧冠宇、賴威誠及李家明，捕手邱勝宥、毛英傑，內野手陳佳樂、劉曜維、杜禹鋒、張趙紘、董順傑、曾冠傑、劉子杰、游承勳、許賀捷、李勛傑，外野手邱鑫、何品室融及鍾玉成。

參與本次交流賽的球員，將於出發前先留在桃園球場，接受日本職棒樂天金鷲隊退役好手銀次、岡島豪郎的指導，進行春訓強化訓練，隨後於9日啟程前往石垣島為比賽做準備。

「亞洲門戶交流賽」將於10日、11日台灣時間中午12點，在石垣市營球場正式開打，猿隊球員將穿上第13代春訓戰袍出賽。

相關新聞

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

台北大巨蛋場次之爭再度掀起話題，台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不...

中職／猿隊前進石垣島再戰日職羅德 鄭兆行領軍、球員名單出爐

樂天桃猿隊將於10日、11日前進日本石垣島，進行第九屆「亞洲門戶交流賽」，二軍總教練鄭兆行領軍，與日本職棒千葉羅德海洋隊...

中職／雄鷹季前先遇戰力重創 主戰捕手張肇元手肘韌帶撕裂

台鋼雄鷹隊出現重大傷兵，主戰捕手張肇元初步診斷右手肘韌帶撕裂，是否開刀將在明天聽取診斷報告與建議後決定，若決定動刀，也幾...

中職／統一獅「搬家」 議員促台南球場轉型

中職統一7-ELEVEn獅隊主場將移師亞太國際棒球訓練中心，原使用卅多年的台南市立棒球場，未來僅剩二軍賽事與訓練使用，外...

中職／台南亞太球場迎接職棒 賣店、導引還未到位

中華職棒新球季下月將登場，統一7-ELEVEn獅隊主場改至台南安南區亞太國際棒球訓練中心的主球場，議員反映場館餐飲選擇有...

廣角鏡／陳義信捐棒球文物 淚謝退輔會

曾是棒球明星的原住民族委員會副主委陳義信（前），昨天將歷年來的球衣、獎章、獎座等約五十件文物，捐贈退輔會典藏。出身花蓮縣...

