統一獅「搬家」 議員促台南球場轉型

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
市議員沈震東表示，台南市立棒球場轉型為統一獅二軍練習場，勢必衝擊原有賽事人潮與周邊商圈活絡程度，建議市府應及早因應並規畫場館後續發展方向。記者萬于甄／攝影
市議員沈震東表示，台南市立棒球場轉型為統一獅二軍練習場，勢必衝擊原有賽事人潮與周邊商圈活絡程度，建議市府應及早因應並規畫場館後續發展方向。記者萬于甄／攝影

中職統一7-ELEVEn獅隊主場將移師亞太國際棒球訓練中心，原使用卅多年的台南市立棒球場，未來僅剩二軍賽事與訓練使用，外界憂心進場球迷減少，帶來的商業效益跟著下降，議員建議規畫後續發展方向，市府表示，將再整體評估。

南市立棒球場周邊的店家指出，平日消費族群除球迷外，仍有不少在地大學生及觀光客，球迷減少勢必帶來影響，不過商圈多年來發展成熟，客源相對穩定。

市議員沈震東說，市立棒球場轉型為統一獅二軍練習場，勢必衝擊原有賽事人潮與周邊商圈活絡程度，市府應及早因應並規畫場館後續發展方向，避免場館功能過於單一，場域與商圈熱度逐漸下滑。

沈震東建議，市府可主動與統一獅球團合作，結合三級棒球培育，規畫定期舉辦「棒球家庭日」或相關主題活動，延續市立棒球場的公共價值與使用效益，也有助於帶動周邊商圈持續發展，進而為台南整體棒球運動與體育文化注入長遠動能。

南市體育局回應，市立棒球場與統一獅球團簽訂的委外經營合約年期剩四年，短期內仍作為球團訓練及相關使用場地，至於該場址未來整體用途，尚未訂定具體方案，後續將視實際營運狀況、場地使用需求等因素，進行整體評估與規畫。

棒球場 台南 亞太

