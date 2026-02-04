聽新聞
0:00 / 0:00

亞太球場迎接職棒 賣店、導引還未到位

聯合報／ 記者萬于甄郭韋綺／連線報導
考驗主場經營 台南安南區的亞太國際棒球訓練中心內部餐飲選擇有限，且球場周邊仍以住宅區為主，恐影響球迷進場看球體驗。記者萬于甄／攝影
考驗主場經營 台南安南區的亞太國際棒球訓練中心內部餐飲選擇有限，且球場周邊仍以住宅區為主，恐影響球迷進場看球體驗。記者萬于甄／攝影

中華職棒新球季下月將登場，統一7-ELEVEn獅隊主場改至台南安南區亞太國際棒球訓練中心的主球場，議員反映場館餐飲選擇有限、動線指引不佳，另，高雄澄清湖棒球場經耗資三億多元改善硬體，但停車位不足、缺少餐飲進駐等，恐怕都影響球迷觀賽體驗。

亞太棒球村全年可望安排約四十五場主場賽事，統一獅預計三月廿九日對戰台鋼雄鷹，揭開新球季序幕。一名球迷說，對攜家帶眷進場、或特地提早到場的球迷，還要長時間觀賽，「吃什麼」已不只是填飽肚子的問題，而是完整觀賽體驗的重要一環，但亞太棒球村內餐飲選擇相當有限，以速食店及飲料為主，沒有其他選擇。

南市議員沈震東指出，亞太棒球村是全新球場卻無法品嘗在地美食或多元餐飲，對於有美名「美食之都」的台南實在可惜，現行招商與管理規範過於僵化，呼籲盡速檢討相關限制，協助攤商進駐，塑造成「願意久留、願意再訪、具有台南風格」的新世代棒球場。

市議員陳皇宇則說，亞太棒球村缺乏成棒主球場相關設施的明確指引，例如售票口位置、內外野出入口、相對動線方向等，首次到訪的民眾極易方向錯亂，應該提升球場內外導引品質。

南市體育局回應，亞太成棒主球場二樓門廳設有賣店十二間，三樓看台則設有四間賣店，配合統一獅隊未來主場賽事舉辦及球團實際營運需求，已提供二樓賣店十間、三樓四間作為球團商品與餐飲販售空間，待雙方契約完成簽訂，將由球團統一對外招商，會優先引進具在地特色、品項多元的餐飲品牌進駐。

另，澄清湖棒球場長期設備老舊、場地維護不佳，被球迷抱怨影響觀賽體驗，高市府編列三．七六億元整修，包含更換逾一點八萬張座椅，也整修廁所、牛棚及地下停車場，更新機水電系統，去年完成，整體環境大幅改善。

不過澄清湖棒球場受限交通不便、停車位不足、缺少餐飲進駐，遭詬病已久，市府表示，去年起在球場旁推動二．八七公頃運動休閒專用區，將引入餐飲旅館、百貨商場、醫療養生及運動體能健康產業，未來搭配捷運黃線，帶動周邊商業聚落發展。

亞太 棒球場

延伸閱讀

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

中職／雄鷹季前先遇戰力重創 主戰捕手張肇元手肘韌帶撕裂

中職／統一獅花蓮春訓 特定時段開放2樓看台觀看

中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

相關新聞

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

台北大巨蛋場次之爭再度掀起話題，台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不...

中職／雄鷹季前先遇戰力重創 主戰捕手張肇元手肘韌帶撕裂

台鋼雄鷹隊出現重大傷兵，主戰捕手張肇元初步診斷右手肘韌帶撕裂，是否開刀將在明天聽取診斷報告與建議後決定，若決定動刀，也幾...

統一獅「搬家」 議員促台南球場轉型

中職統一7-ELEVEn獅隊主場將移師亞太國際棒球訓練中心，原使用卅多年的台南市立棒球場，未來僅剩二軍賽事與訓練使用，外...

亞太球場迎接職棒 賣店、導引還未到位

中華職棒新球季下月將登場，統一7-ELEVEn獅隊主場改至台南安南區亞太國際棒球訓練中心的主球場，議員反映場館餐飲選擇有...

中職／統一獅花蓮春訓 特定時段開放2樓看台觀看

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天起至13日在花蓮進行春訓，花蓮縣教育處表示，球團同意春訓期間，特定時段開放球場2樓看...

中職／樂見各隊找洋砲 洪一中：能讓比賽更好看

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席活動提到，洋砲魔鷹、洋投後勁等人預計月中才會抵台，都有掌握洋將調整，聽到富邦悍將本季也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。