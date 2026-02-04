亞太球場迎接職棒 賣店、導引還未到位

中華職棒新球季下月將登場，統一7-ELEVEn獅隊主場改至台南安南區亞太國際棒球訓練中心的主球場，議員反映場館餐飲選擇有限、動線指引不佳，另，高雄澄清湖棒球場經耗資三億多元改善硬體，但停車位不足、缺少餐飲進駐等，恐怕都影響球迷觀賽體驗。

亞太棒球村全年可望安排約四十五場主場賽事，統一獅預計三月廿九日對戰台鋼雄鷹，揭開新球季序幕。一名球迷說，對攜家帶眷進場、或特地提早到場的球迷，還要長時間觀賽，「吃什麼」已不只是填飽肚子的問題，而是完整觀賽體驗的重要一環，但亞太棒球村內餐飲選擇相當有限，以速食店及飲料為主，沒有其他選擇。

南市議員沈震東指出，亞太棒球村是全新球場卻無法品嘗在地美食或多元餐飲，對於有美名「美食之都」的台南實在可惜，現行招商與管理規範過於僵化，呼籲盡速檢討相關限制，協助攤商進駐，塑造成「願意久留、願意再訪、具有台南風格」的新世代棒球場。

市議員陳皇宇則說，亞太棒球村缺乏成棒主球場相關設施的明確指引，例如售票口位置、內外野出入口、相對動線方向等，首次到訪的民眾極易方向錯亂，應該提升球場內外導引品質。

南市體育局回應，亞太成棒主球場二樓門廳設有賣店十二間，三樓看台則設有四間賣店，配合統一獅隊未來主場賽事舉辦及球團實際營運需求，已提供二樓賣店十間、三樓四間作為球團商品與餐飲販售空間，待雙方契約完成簽訂，將由球團統一對外招商，會優先引進具在地特色、品項多元的餐飲品牌進駐。

另，澄清湖棒球場長期設備老舊、場地維護不佳，被球迷抱怨影響觀賽體驗，高市府編列三．七六億元整修，包含更換逾一點八萬張座椅，也整修廁所、牛棚及地下停車場，更新機水電系統，去年完成，整體環境大幅改善。

不過澄清湖棒球場受限交通不便、停車位不足、缺少餐飲進駐，遭詬病已久，市府表示，去年起在球場旁推動二．八七公頃運動休閒專用區，將引入餐飲旅館、百貨商場、醫療養生及運動體能健康產業，未來搭配捷運黃線，帶動周邊商業聚落發展。