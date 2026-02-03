快訊

獨攀101一幕《吉米夜現場》主持人驚叫 霍諾德笑回看風景：實現兒時夢

情纏20年難斷…對決舊愛小三說 蕭大陸吐細節：分手半年才交往侯怡君

檢察官林俊言個案評鑑不成立 沈慶京批輕放：檢察體系的集體墮落

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台北大巨蛋的場次之爭再度於季前掀起話題。本報資料照片
台北大巨蛋的場次之爭再度於季前掀起話題。本報資料照片

台北大巨蛋場次之爭再度掀起話題，台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不會減少，後續隨著賽季進行仍會有檔期釋出、調整。

大巨蛋場次在前兩年季前就掀起熱議，今年在眼看更多演唱會進駐之下，棒球迷關心場次是否受到影響。昨天中信兄弟隊領隊劉志威證實爭取假日場次難度變高，而今年首波由中職聯盟將12檔期分配各隊，加上樂天桃猿隊的總冠軍紅利開幕周2場，合計38場假日，各隊想再額外爭取假日場卡關，進一步引起球迷話題。

北市體育局說明，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不會減少。此外，台北大巨蛋興建之核心目的為推動棒球及體育發展，所以體育局會要求遠雄巨蛋公司落實體育優先之營運目標，並依照投資執行計畫書所訂50%以上比例安排檔期，確保場館以舉辦運動賽事為主。

114年大巨蛋體育賽事佔總檔期比例80.9%，職棒賽事佔總檔期比例63.5%。累計實際進場人次258萬4981人。

114年大巨蛋辦理活動115場次，含職棒賽事73場（熱身賽2場、例行賽66場、明星賽2場、總冠軍賽3場）、國際體育賽事13場、其他國內外體育活動或賽事7場（含企業運動會2場）、非體育賽事22場（演唱會21場）。

回顧中職去年在最初賽程版本，共有52場大巨蛋，其中38場是假日，後來在季中調整檔期後釋出14場，其中8場是假日，全季合計總場次66場、假日場46場。

今年含開幕周在內的13個檔期維持在假日場38場，另有球隊爭取平日場，而後續隨著賽季進行，還會有檔期釋出、協調，場次仍會有異動，年底才會結算總場次，但首波協商的場次都維持和去年相同。

中職 樂天桃猿 棒球 大巨蛋

延伸閱讀

中職／雄鷹季前先遇戰力重創 主戰捕手張肇元手肘韌帶撕裂

中職／秘書長楊清瓏證實 大巨蛋假日場減少、總數不低於前季

中職／統一獅花蓮春訓 特定時段開放2樓看台觀看

大巨蛋Garden City 3萬坪商場開幕明朗 黃晴雯：今年上半年一定開出

相關新聞

中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

台北大巨蛋場次之爭再度掀起話題，台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不...

中職／雄鷹季前先遇戰力重創 主戰捕手張肇元手肘韌帶撕裂

台鋼雄鷹隊出現重大傷兵，主戰捕手張肇元初步診斷右手肘韌帶撕裂，是否開刀將在明天聽取診斷報告與建議後決定，若決定動刀，也幾...

中職／統一獅花蓮春訓 特定時段開放2樓看台觀看

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天起至13日在花蓮進行春訓，花蓮縣教育處表示，球團同意春訓期間，特定時段開放球場2樓看...

中職／樂見各隊找洋砲 洪一中：能讓比賽更好看

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席活動提到，洋砲魔鷹、洋投後勁等人預計月中才會抵台，都有掌握洋將調整，聽到富邦悍將本季也...

中職／洪一中讚陳義信控球準 見證台灣棒球起落回憶湧現

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席原民會副主委陳義信棒球文物捐贈儀式，他直言回憶湧現，提到陳義信不走花俏路線、靠精準控球...

棒球／捐職棒生涯文物 陳義信：若無榮工處就沒有現在的我

有「假日飛刀手」名號的原民會副主委陳義信，今天捐棒球生涯文物給退輔會。陳義信表示，「若無榮工處就沒有現在的我」；退輔會主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。