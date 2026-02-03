中職／大巨蛋檔期還會釋出 北市體育局澄清總場次、假日場都不會減少

台北大巨蛋場次之爭再度掀起話題，台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不會減少，後續隨著賽季進行仍會有檔期釋出、調整。

大巨蛋場次在前兩年季前就掀起熱議，今年在眼看更多演唱會進駐之下，棒球迷關心場次是否受到影響。昨天中信兄弟隊領隊劉志威證實爭取假日場次難度變高，而今年首波由中職聯盟將12檔期分配各隊，加上樂天桃猿隊的總冠軍紅利開幕周2場，合計38場假日，各隊想再額外爭取假日場卡關，進一步引起球迷話題。

北市體育局說明，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不會減少。此外，台北大巨蛋興建之核心目的為推動棒球及體育發展，所以體育局會要求遠雄巨蛋公司落實體育優先之營運目標，並依照投資執行計畫書所訂50%以上比例安排檔期，確保場館以舉辦運動賽事為主。

114年大巨蛋體育賽事佔總檔期比例80.9%，職棒賽事佔總檔期比例63.5%。累計實際進場人次258萬4981人。

114年大巨蛋辦理活動115場次，含職棒賽事73場（熱身賽2場、例行賽66場、明星賽2場、總冠軍賽3場）、國際體育賽事13場、其他國內外體育活動或賽事7場（含企業運動會2場）、非體育賽事22場（演唱會21場）。

回顧中職去年在最初賽程版本，共有52場大巨蛋，其中38場是假日，後來在季中調整檔期後釋出14場，其中8場是假日，全季合計總場次66場、假日場46場。

今年含開幕周在內的13個檔期維持在假日場38場，另有球隊爭取平日場，而後續隨著賽季進行，還會有檔期釋出、協調，場次仍會有異動，年底才會結算總場次，但首波協商的場次都維持和去年相同。