中職／秘書長楊清瓏證實 大巨蛋假日場減少、總數不低於前季
中職新球季目前為止僅公布對戰組合、還沒公布完整場地賽程，關於台北大巨蛋場次問題，中職秘書長楊清瓏表示，場次總數不會比去年少，但確實假日場次減少。
中職各隊陸續舉行開訓儀式，中職先前公布新球季對戰組合、待確認比賽場地，去年總冠軍隊伍樂天桃猿先前也證實，聯盟開幕週3月28日、29日將以台北大巨蛋為主場，分別迎戰中信兄弟、味全龍。
對於大巨蛋場次安排，楊清瓏表示，賽程近期會一併公布，至於是否有如中信兄弟領隊劉志威所言，幾乎都是平日場次增加、假日場次減少，楊清瓏也坦言，確實是事實，但還是要進一步確認。
中職例行賽去年原本在台北大巨蛋安排52場賽事，下半季再釋出14場，總計66場；楊清瓏今天表示，台北大巨蛋場次安排總數「不會比去年少」。
