中職／統一獅花蓮春訓 特定時段開放2樓看台觀看

中央社／ 花蓮縣3日電
中華職棒統一獅隊即日起至2月13日在花蓮縣立棒球場展開春訓，今天縣府邀請3校棒球隊小將們參與開訓儀式。 中央社
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天起至13日在花蓮進行春訓，花蓮縣教育處表示，球團同意春訓期間，特定時段開放球場2樓看台讓民眾感受職棒訓練氛圍。

備戰新賽季，統一7-ELEVEn獅隊再度選定花蓮縣立棒球場作為春訓基地，今天舉行開訓儀式，邀請在地富源國小、光復國小及太巴塱國小棒球隊參與，小選手與職棒選手互動交流。

花蓮縣府教育處表示，近年獲運動部經費挹注優化設施，包括人工草皮、球場排水系統及牛棚改善等，獲得中職球團青睞作為春訓基地。

花蓮縣府教育處副處長白鴻儀說，統一7-ELEVEn獅隊今天起至13日在花蓮春訓，經向球團協調，期間會開放特定時段及部分訓練區域供民眾觀摩，可至2樓看台觀摩職棒球員訓練狀況，開放時段可關注球團公告。

另外，世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，花蓮縣府教育處表示，初步規劃賽事期間會在東大門夜市、光復鄉公所及玉里鎮公所大禮堂等地直播球賽。

統一獅 中職

