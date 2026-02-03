快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

中職／樂見各隊找洋砲 洪一中：能讓比賽更好看

中央社／ 台北3日電
洪一中。記者余承翰／攝影
洪一中。記者余承翰／攝影

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席活動提到，洋砲魔鷹、洋投後勁等人預計月中才會抵台，都有掌握洋將調整，聽到富邦悍將本季也有找洋砲，也再次表達想法，每隊都有洋砲比賽會更好看。

雄鷹隊於1月10日舉行開訓儀式，在全新運動訓練基地「皇鷹學院」展開春訓。洪一中今天出席記者會表示，續約日籍投手櫻井周斗已經在台灣，但洋投艾速特（Eric Stout）、後勁（Bradin Hagens）、洋砲魔鷹（Steven Moya）還沒抵台。

洪一中表示，洋將在各自的國家都會維持調整，就算提早到台灣也是自主訓練，只是需要花點時間配合戰術、不會太久，目前洋將在各自國家調整的進度球隊都有掌握。

雄鷹隊洋砲魔鷹在中職打出成績，今年富邦悍將也找來洋砲邦力多（Luis Liberato）。洪一中表示，有洋砲可以讓比賽更好看，也再次提到希望中職多開放洋將名額，可以讓每隊都有洋砲。

雄鷹隊今年有全新運動訓練基地，洪一中表示，應該可以算是目前全台灣最好的，中職發展到現在，每隊應該都要有一個基本的訓練基地，現在球隊編制越來越大，不像以往單一球場訓練就足夠，如果場地不敷使用，也容易造成球員受傷，球員是球隊的資產，因此受傷得不償失。

洪一中 中職 魔鷹

延伸閱讀

中職／魔力藍、邦力多抵台 悍將6洋將到齊投入春訓

中職／自稱和洪總一樣溫柔 平石洋介投入雄鷹春訓先中文說「你好」

中職／點出布坎南事件調查難處 蔡其昌有更關心的事

中職／228洋將條款起爭議 富邦悍將提案放寬到12/31

相關新聞

中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

台北大巨蛋今年的場次之爭再次成為話題，想增加場次只剩從平日著手，中信兄弟、味全龍隊、富邦悍將隊預計將成為今年3支大巨蛋場...

中職／魔力藍、邦力多抵台 悍將6洋將到齊投入春訓

富邦悍將隊將在明天舉辦開訓儀式，洋將也在今天魔力藍、邦力多抵台後，全數都已來台報到，以完整體迎接明天開訓。

日職／進入實戰模式！古林睿煬、孫易磊火腿春訓live BP熱飆152公里

回歸日本火腿隊春訓的古林睿煬、孫易磊，持續備戰世界棒球經典賽，今天雙雙進行實戰投打練習，球速都飆到152公里以上。

中職／樂見各隊找洋砲 洪一中：能讓比賽更好看

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席活動提到，洋砲魔鷹、洋投後勁等人預計月中才會抵台，都有掌握洋將調整，聽到富邦悍將本季也...

中職／洪一中讚陳義信控球準 見證台灣棒球起落回憶湧現

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席原民會副主委陳義信棒球文物捐贈儀式，他直言回憶湧現，提到陳義信不走花俏路線、靠精準控球...

棒球／捐職棒生涯文物 陳義信：若無榮工處就沒有現在的我

有「假日飛刀手」名號的原民會副主委陳義信，今天捐棒球生涯文物給退輔會。陳義信表示，「若無榮工處就沒有現在的我」；退輔會主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。