中職／樂見各隊找洋砲 洪一中：能讓比賽更好看
中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席活動提到，洋砲魔鷹、洋投後勁等人預計月中才會抵台，都有掌握洋將調整，聽到富邦悍將本季也有找洋砲，也再次表達想法，每隊都有洋砲比賽會更好看。
雄鷹隊於1月10日舉行開訓儀式，在全新運動訓練基地「皇鷹學院」展開春訓。洪一中今天出席記者會表示，續約日籍投手櫻井周斗已經在台灣，但洋投艾速特（Eric Stout）、後勁（Bradin Hagens）、洋砲魔鷹（Steven Moya）還沒抵台。
洪一中表示，洋將在各自的國家都會維持調整，就算提早到台灣也是自主訓練，只是需要花點時間配合戰術、不會太久，目前洋將在各自國家調整的進度球隊都有掌握。
雄鷹隊洋砲魔鷹在中職打出成績，今年富邦悍將也找來洋砲邦力多（Luis Liberato）。洪一中表示，有洋砲可以讓比賽更好看，也再次提到希望中職多開放洋將名額，可以讓每隊都有洋砲。
雄鷹隊今年有全新運動訓練基地，洪一中表示，應該可以算是目前全台灣最好的，中職發展到現在，每隊應該都要有一個基本的訓練基地，現在球隊編制越來越大，不像以往單一球場訓練就足夠，如果場地不敷使用，也容易造成球員受傷，球員是球隊的資產，因此受傷得不償失。
