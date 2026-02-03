不只看球還要吃得好 球迷盼亞太棒球場補齊「最後一哩路」

亞太棒球村即將成為中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的主場，許多球迷早已引頸期盼，希望能在全新的棒球場，享受更完整、更舒適的觀賽體驗，然而，近期有球迷向議員反映，目前情況可能造成對於新世代球場的期待產生明顯落差。

有球迷指出，目前亞太棒球場內餐飲選擇相當有限，多以速食店既有品項及飲料為主，缺乏變化與特色，在長時間觀賽過程中，幾乎沒有其他選擇，對許多攜家帶眷進場、或特地提早到場的球迷而言，「吃什麼」已不只是填飽肚子的問題，而是完整觀賽體驗的重要一環。

市議員沈震東指出，亞太棒球村為全新球場卻無法品嚐到在地美食或多元餐飲，對於有美名「美食之都」的台南實在可惜，現行招商與管理規範過於僵化，是導致餐飲選擇不足的主因之一，呼籲體育局正視球迷的實際感受，盡速檢討相關限制，協助攤商進駐，並將亞太棒球村塑造成「願意久留、願意再訪、具有台南風格」的新世代棒球場。

市議員陳皇宇則說，目前球場周邊僅設有約4至5處亞太棒球村全區位置圖，卻缺乏成棒主球場相關設施的明確指引，例如售票口位置、內外野出入口及相對動線方向等，對於首次到訪的民眾而言，極易產生方向錯亂的困擾，要求體育局協調球團，進行整體且系統化的規畫，提升球場內外導引品質。

對此，南市體育局回應，亞太成棒主球場2樓門廳設有賣店12間，3樓看台則設有賣店4間，未來配合統一7-ELEVEn獅隊主場賽事舉辦及球團實際營運需求，目前已提供二樓賣店10間、3樓賣店4間，作為球團商品與餐飲販售空間使用。

體育局也說，待雙方契約完成簽訂後，後續將由球團統一對外進行招商作業，而依球團現階段招商與營運規畫，未來將以球迷整體觀賽需求為核心考量，優先引進具在地特色、品項多元之餐飲品牌進駐，期能有效提升場內服務品質，讓賽事觀賞的整體體驗更為完整豐富。