中職／洪一中讚陳義信控球準 見證台灣棒球起落回憶湧現

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席原民會副主委陳義信棒球文物捐贈儀式，他直言回憶湧現，提到陳義信不走花俏路線、靠精準控球，兩人一起見證台灣棒球的起起落落。

原住民族委員會副主委陳義信今天舉行棒球文物捐贈儀式，在儀式上多次提到中職時期搭配捕手洪一中，幫助他成為一個更好的投手，捐贈文物包括手套、球衣、各式獎座、獎牌等。

洪一中受訪表示，兩人搭配很久，看到這些文物，想起場上很多回憶，包括勝利的喜悅、失敗的失落，還有一起合力奪冠的瞬間。

洪一中回憶1992年奪冠慶祝，球迷占據南京東路、跟著球迷一路走回兄弟飯店的畫面，到現在都還印象深刻，直言1992到1994年間也算是台灣棒球的第一次高峰，兩人共同見證了台灣棒球的起起落落。

洪一中分享，陳義信剛從日本回來中職時，可以用「強」來形容，但跟同是傳奇球星的黃平洋花俏多樣變化球不一樣，那時主要是用拿手的滑球，最重要的是有很好的控球。

想要再出現單季20勝的投手不容易，但洪一中認為是時空背景不同，當時一隊人員僅30人左右，也沒有太多保護觀念，有點像為達目的不擇手段；現在已經不同，而且現代棒球分工細緻，單一球員單季要投到200多局，已經不可能，沒辦法比較。