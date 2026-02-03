快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／洪一中讚陳義信控球準 見證台灣棒球起落回憶湧現

中央社／ 台北3日電
原民會副主委陳義信（左）今天捐贈棒球文物給退撫會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，由退輔會主委嚴德發（右）代表接受。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信（左）今天捐贈棒球文物給退撫會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，由退輔會主委嚴德發（右）代表接受。記者余承翰／攝影

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席原民會副主委陳義信棒球文物捐贈儀式，他直言回憶湧現，提到陳義信不走花俏路線、靠精準控球，兩人一起見證台灣棒球的起起落落。

原住民族委員會副主委陳義信今天舉行棒球文物捐贈儀式，在儀式上多次提到中職時期搭配捕手洪一中，幫助他成為一個更好的投手，捐贈文物包括手套、球衣、各式獎座、獎牌等。

洪一中受訪表示，兩人搭配很久，看到這些文物，想起場上很多回憶，包括勝利的喜悅、失敗的失落，還有一起合力奪冠的瞬間。

洪一中回憶1992年奪冠慶祝，球迷占據南京東路、跟著球迷一路走回兄弟飯店的畫面，到現在都還印象深刻，直言1992到1994年間也算是台灣棒球的第一次高峰，兩人共同見證了台灣棒球的起起落落。

洪一中分享，陳義信剛從日本回來中職時，可以用「強」來形容，但跟同是傳奇球星的黃平洋花俏多樣變化球不一樣，那時主要是用拿手的滑球，最重要的是有很好的控球。

想要再出現單季20勝的投手不容易，但洪一中認為是時空背景不同，當時一隊人員僅30人左右，也沒有太多保護觀念，有點像為達目的不擇手段；現在已經不同，而且現代棒球分工細緻，單一球員單季要投到200多局，已經不可能，沒辦法比較。

洪一中 棒球 陳義信

延伸閱讀

中職／自稱和洪總一樣溫柔 平石洋介投入雄鷹春訓先中文說「你好」

中職／點出布坎南事件調查難處 蔡其昌有更關心的事

中職／228洋將條款起爭議 富邦悍將提案放寬到12/31

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

相關新聞

中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

台北大巨蛋今年的場次之爭再次成為話題，想增加場次只剩從平日著手，中信兄弟、味全龍隊、富邦悍將隊預計將成為今年3支大巨蛋場...

中職／魔力藍、邦力多抵台 悍將6洋將到齊投入春訓

富邦悍將隊將在明天舉辦開訓儀式，洋將也在今天魔力藍、邦力多抵台後，全數都已來台報到，以完整體迎接明天開訓。

日職／進入實戰模式！古林睿煬、孫易磊火腿春訓live BP熱飆152公里

回歸日本火腿隊春訓的古林睿煬、孫易磊，持續備戰世界棒球經典賽，今天雙雙進行實戰投打練習，球速都飆到152公里以上。

中職／樂見各隊找洋砲 洪一中：能讓比賽更好看

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席活動提到，洋砲魔鷹、洋投後勁等人預計月中才會抵台，都有掌握洋將調整，聽到富邦悍將本季也...

中職／洪一中讚陳義信控球準 見證台灣棒球起落回憶湧現

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天出席原民會副主委陳義信棒球文物捐贈儀式，他直言回憶湧現，提到陳義信不走花俏路線、靠精準控球...

棒球／捐職棒生涯文物 陳義信：若無榮工處就沒有現在的我

有「假日飛刀手」名號的原民會副主委陳義信，今天捐棒球生涯文物給退輔會。陳義信表示，「若無榮工處就沒有現在的我」；退輔會主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。