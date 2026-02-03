快訊

先盜砂再回填打造「美濃大峽谷」 集團1年爽賺2億犯案手法全公開

遊日「行李太滿」…他留一排雪靴給飯店惹議 網揭3種處理方式

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

影／捐贈棒球生涯文物 陳義信：若無榮工處就沒有我

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培。記者余承翰／攝影

原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，多位棒球界人士一同到場見證。陳義信表示，「若無榮工處就沒有現在的我」，並說自己沒有忘記初心，一切榮光都歸退輔會，將這些生涯文物捐給退輔會。

退輔會主委嚴德發稱讚，陳義信是台灣棒球史上具代表性的投手之一，其棒球生涯橫跨榮工體系、國家代表隊及職業棒球重要發展階段，所捐贈文物不僅是個人榮耀的見證，更承載台灣棒球發展及榮工棒球隊的重要歷史意義，未來將以專業方式妥善保存、研究及展示相關文物。

原民會副主委陳義信（中）今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，多位棒球界人士一同到場見證。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信（中）今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，多位棒球界人士一同到場見證。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信（中）今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，多位棒球界人士一同到場見證。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信（中）今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，多位棒球界人士一同到場見證。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信（左）今天捐贈自己印有「中華民國」的球衣等棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，由退輔會主委嚴德發（右）代表接受。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信（左）今天捐贈自己印有「中華民國」的球衣等棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，由退輔會主委嚴德發（右）代表接受。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信（左）今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，由退輔會主委嚴德發（右）代表接受。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信（左）今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，由退輔會主委嚴德發（右）代表接受。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培。記者余承翰／攝影

棒球 陳義信

延伸閱讀

中職／花蓮縣府斥資1.1億升級球場 統一獅移師花蓮春訓、球迷近距離觀摩

冠軍之路電影包場 新北議員邀9校棒球小將感受榮耀

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

中職／認同平野惠一棒球理念 後藤駿太無縫接軌選手轉職教練

相關新聞

中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

台北大巨蛋今年的場次之爭再次成為話題，想增加場次只剩從平日著手，中信兄弟、味全龍隊、富邦悍將隊預計將成為今年3支大巨蛋場...

中職／魔力藍、邦力多抵台 悍將6洋將到齊投入春訓

富邦悍將隊將在明天舉辦開訓儀式，洋將也在今天魔力藍、邦力多抵台後，全數都已來台報到，以完整體迎接明天開訓。

日職／進入實戰模式！古林睿煬、孫易磊火腿春訓live BP熱飆152公里

回歸日本火腿隊春訓的古林睿煬、孫易磊，持續備戰世界棒球經典賽，今天雙雙進行實戰投打練習，球速都飆到152公里以上。

不只看球還要吃得好 球迷盼亞太棒球場補齊「最後一哩路」

亞太棒球村即將成為中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的主場，許多球迷早已引頸期盼，希望能在全新的棒球場，享受更完整、更舒適...

影／捐贈棒球生涯文物 陳義信：若無榮工處就沒有我

原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，多位棒球界人士一同到場見證。陳義信表示，「若無榮工...

中職／花蓮縣府斥資1.1億升級球場 統一獅移師花蓮春訓、球迷近距離觀摩

花蓮縣政府去年爭取中央經費挹注，投入約1.1億元優化花蓮縣立棒球場域與設備，大幅提升使用品質與舒適度，吸引中華職棒統一獅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。