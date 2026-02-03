影／捐贈棒球生涯文物 陳義信：若無榮工處就沒有我
原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，多位棒球界人士一同到場見證。陳義信表示，「若無榮工處就沒有現在的我」，並說自己沒有忘記初心，一切榮光都歸退輔會，將這些生涯文物捐給退輔會。
退輔會主委嚴德發稱讚，陳義信是台灣棒球史上具代表性的投手之一，其棒球生涯橫跨榮工體系、國家代表隊及職業棒球重要發展階段，所捐贈文物不僅是個人榮耀的見證，更承載台灣棒球發展及榮工棒球隊的重要歷史意義，未來將以專業方式妥善保存、研究及展示相關文物。
