棒球／捐職棒生涯文物 陳義信：若無榮工處就沒有現在的我

中央社／ 台北3日電
原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培。記者余承翰／攝影

有「假日飛刀手」名號的原民會副主委陳義信，今天捐棒球生涯文物給退輔會。陳義信表示，「若無榮工處就沒有現在的我」；退輔會主委嚴德發則說，榮工棒球隊曾奠定國球重要基礎，將妥善保存這些珍貴文物。

退輔會說明，捐贈的文物中，包含4件極具代表性重要收藏品，分別為「中華棒球代表隊25號球衣」、「職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套」、「特等三級體育協會獎章」，及「1978年世界青少棒錦標賽冠軍—由當時退輔會頒發的紀念獎牌」。

國軍退除役官兵輔導委員會上午舉辦「原住民族委員會副主任委員陳義信先生棒球生涯文物捐贈儀式」，原民會主委曾智勇、原民會副主委陳義信、退輔會主委嚴德發、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏，職棒退役球星周思齊、張泰山等人也出席見證，由陳義信將其珍藏的棒球生涯重要文物正式捐贈輔導會典藏。

陳義信致詞指出，能讓全台灣民眾一起看的運動是棒球，要不是退輔會成立榮工處、榮工棒球隊就沒有他，「我沒有忘記我的初心，今天一切榮光都歸退輔會，將這些生涯文物捐給退輔會」。

嚴德發致詞表示，他感謝陳義信將一生最光榮的榮耀捐贈給退輔會，因此他要代表退輔會感謝陳義信的大愛精神。

嚴德發指出，榮民工程事業管理處（榮工處）隸屬輔導會體系，早年除肩負國家重大建設任務外，也重視榮民及其子女的照顧與培育，榮工棒球隊正是在這樣背景下成立，從少棒、青少棒、青棒到成棒，成為全國唯一擁有四級棒球隊機構，培育無數優秀選手為國爭光，亦奠定棒球成為「國球」重要基礎。

嚴德發提到，陳義信為台灣棒球史上具代表性的投手之一，長年為國效力，其棒球生涯橫跨榮工體系、國家代表隊及職業棒球重要發展階段，所捐贈文物不僅是個人榮耀的見證，更承載台灣棒球發展及榮工棒球隊的重要歷史意義，未來將以專業方式妥善保存、研究及展示相關文物。

