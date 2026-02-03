快訊

中職／花蓮縣府斥資1.1億升級球場 統一獅移師花蓮春訓、球迷近距離觀摩

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中華職棒統一獅隊即日起至2月13日在花蓮縣立棒球場展開春訓，今天縣府邀請3校棒球隊小將們參與開訓儀式。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府去年爭取中央經費挹注，投入約1.1億元優化花蓮縣立棒球場域與設備，大幅提升使用品質與舒適度，吸引中華職棒統一獅二度選擇花蓮作為春訓基地，也讓在地球迷有機會近距離感受職棒訓練氛圍。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天在花蓮縣立棒球場舉行開訓儀式，正式展開新球季備戰，球隊自即日起至2月13日，春訓為期11天。縣府教育處表示，經與球團協調，春訓期間將於特定時段開放球場2樓看台，讓民眾可近距離觀摩職棒球員嚴謹的訓練過程。

縣府今邀請富源國小、光復國小及太巴塱國小等3校棒球隊小選手到場參與，透過與職業球員互動交流，汲取寶貴經驗。富源國小6年級球員陳苡蕎是隊中少數女球員，受哥哥影響踏入棒球領域，主司打擊與投球，開心表示能和統一獅隊一起訓練很難得，希望向職業選手學習更多技巧，讓自己變得更強。

教育處副處長白鴻儀指出，統一獅隊繼過去移訓花蓮後，今年再度選擇德興棒球場作為春訓基地，感謝球團將棒球熱潮帶進花蓮。今年棒球賽事接連登場，縣府自年初即邀請基層小球員觀賞12強賽奪冠電影，接續迎來統一獅春訓，3月5日世界棒球經典賽（WBC）也將登場，形成一波波棒球熱潮。

白鴻儀表示，縣府長期重視基層棒球發展，持續在教練培訓、師資支援及場地設備上投入資源。近年花蓮棒球場已完成大螢幕、人工草皮、座椅更新，以及排水系統與牛棚升級，完善的訓練環境也讓球團認為有助於備戰新賽季。

另外，縣府規畫在WBC賽事期間，於北、中、南三區各設一處「直播歡樂吧」，北區暫定東大門夜市、中區光復鄉公所前、南區玉里鎮公所大禮堂，透過賽事轉播凝聚社區情感，讓棒球熱潮在花蓮持續深耕。

中華職棒統一獅隊今天在花蓮縣立棒球場春訓，球員們與富源國小、光復國小及太巴塱國小等3校棒球隊小球員們互動、熱身。記者王思慧／攝影
今天中華職棒統一獅隊在花蓮縣立棒球場舉辦春訓開訓儀式，球員們與棒球隊小將們擊掌。記者王思慧／攝影
棒球 統一獅 中華職棒

