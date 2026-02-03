日職／進入實戰模式！古林睿煬、孫易磊火腿春訓live BP熱飆152公里
回歸日本火腿隊春訓的古林睿煬、孫易磊，持續備戰世界棒球經典賽，今天雙雙進行實戰投打練習，球速都飆到152公里以上。
火腿今天由西川遥輝、萬波中正、水谷瞬與「台灣雙寶」進行live BP，古林睿煬面對5打席共用20球，未被敲出安打、有1次四壞保送，最快球速153公，孫易磊則是對戰4打席共用22球，被敲1安打、2保送、1三振，最快球速152公里。
古林睿煬面對西川先讓他擊出中外野飛球出局，萬波中正、水谷分別擊出一壘方向、游擊方向滾地球出局，接著面對西川投出保送，最後一打席則讓萬波打出右外野方向飛球遭到接殺。
孫易磊壞球較多，面對水谷出現觸身球，西川擊出右邊方向安打，接著面對萬波賞出三振，再對水谷投出四壞保送。
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言