日職／進入實戰模式！古林睿煬、孫易磊火腿春訓live BP熱飆152公里

回歸日本火腿隊春訓的古林睿煬、孫易磊，持續備戰世界棒球經典賽，今天雙雙進行實戰投打練習，球速都飆到152公里以上。

火腿今天由西川遥輝、萬波中正、水谷瞬與「台灣雙寶」進行live BP，古林睿煬面對5打席共用20球，未被敲出安打、有1次四壞保送，最快球速153公，孫易磊則是對戰4打席共用22球，被敲1安打、2保送、1三振，最快球速152公里。

古林睿煬面對西川先讓他擊出中外野飛球出局，萬波中正、水谷分別擊出一壘方向、游擊方向滾地球出局，接著面對西川投出保送，最後一打席則讓萬波打出右外野方向飛球遭到接殺。

孫易磊壞球較多，面對水谷出現觸身球，西川擊出右邊方向安打，接著面對萬波賞出三振，再對水谷投出四壞保送。