中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

台北大巨蛋今年的場次之爭再次成為話題，想增加場次只剩從平日著手，中信兄弟、味全龍隊、富邦悍將隊預計將成為今年3支大巨蛋場次達到雙位數的球隊。

大巨蛋進入中職賽程版圖邁入第三年，第一年38場、第二年66場，新球季能在大巨蛋打多少場比賽依然備受關注。兄弟領隊劉志威昨天在開訓儀式上透露，各隊應該都希望至少大巨蛋場次能與去年持平，但反而變少，今年比較大的難題在於開出的假日場變少，只能從平日場去努力。

今年因其他演藝活動卡位檔期，據悉台北大巨蛋開給中職聯盟統一分配6隊各2波的12個周末檔期（不含開幕周），完全沒有4月，最早的一波要到5月1日到3日，上半季僅4檔，要到7月下旬開始才有比較密集的大巨蛋場次。

在樂天桃猿隊8場、其餘5隊一致6場的周末檔期之外，味全龍、中信兄弟、富邦悍將隊都額外爭取平日，3隊場次都將達雙位數，其中又以龍隊最多，再來是兄弟、悍將。

去年龍隊18場主場、兄弟15場主場，周末場次的部分都是12場，今年若維持6場，等於直接砍半；悍將去年9場周末主場，同樣場數下修。統一獅隊6場持平，僅兩隊假日場是增加，而猿隊去年6場，今年是因增加總冠軍紅利的開幕周變成8場，台鋼雄鷹隊則是去年僅安排一波4連戰（3假日、1平日），今年周末場次翻倍，且兩檔都是連假。