快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台北大巨蛋進入中職賽程版圖邁入第三年。本報資料照片
台北大巨蛋進入中職賽程版圖邁入第三年。本報資料照片

台北大巨蛋今年的場次之爭再次成為話題，想增加場次只剩從平日著手，中信兄弟味全龍隊、富邦悍將隊預計將成為今年3支大巨蛋場次達到雙位數的球隊。

大巨蛋進入中職賽程版圖邁入第三年，第一年38場、第二年66場，新球季能在大巨蛋打多少場比賽依然備受關注。兄弟領隊劉志威昨天在開訓儀式上透露，各隊應該都希望至少大巨蛋場次能與去年持平，但反而變少，今年比較大的難題在於開出的假日場變少，只能從平日場去努力。

今年因其他演藝活動卡位檔期，據悉台北大巨蛋開給中職聯盟統一分配6隊各2波的12個周末檔期（不含開幕周），完全沒有4月，最早的一波要到5月1日到3日，上半季僅4檔，要到7月下旬開始才有比較密集的大巨蛋場次。

樂天桃猿隊8場、其餘5隊一致6場的周末檔期之外，味全龍、中信兄弟、富邦悍將隊都額外爭取平日，3隊場次都將達雙位數，其中又以龍隊最多，再來是兄弟、悍將。

去年龍隊18場主場、兄弟15場主場，周末場次的部分都是12場，今年若維持6場，等於直接砍半；悍將去年9場周末主場，同樣場數下修。統一獅隊6場持平，僅兩隊假日場是增加，而猿隊去年6場，今年是因增加總冠軍紅利的開幕周變成8場，台鋼雄鷹隊則是去年僅安排一波4連戰（3假日、1平日），今年周末場次翻倍，且兩檔都是連假。

台北大巨蛋2025年各隊主場場次

主場球隊 場次(周二到周四場次)

味全龍 18場(6場)

中信兄弟 15場(3場）

樂天桃猿 12場(6場)

富邦悍將 11場(3場)

統一獅 6場(0場)

台鋼雄鷹 4場(1場)

樂天桃猿 台鋼雄鷹 中信兄弟 大巨蛋 中職 統一獅 味全龍 富邦悍將

延伸閱讀

中職／魔力藍、邦力多抵台 悍將6洋將到齊投入春訓

快筆記！追星鄧紫棋地點曝光 成大巨蛋香港第一人

中職／中信兄弟王威晨隊長6連霸 期待與外籍教練擦出火花

中職／兄弟今年爭大巨蛋有苦戰 領隊坦言只能在平日場努力

相關新聞

中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

台北大巨蛋今年的場次之爭再次成為話題，想增加場次只剩從平日著手，中信兄弟、味全龍隊、富邦悍將隊預計將成為今年3支大巨蛋場...

中職／魔力藍、邦力多抵台 悍將6洋將到齊投入春訓

富邦悍將隊將在明天舉辦開訓儀式，洋將也在今天魔力藍、邦力多抵台後，全數都已來台報到，以完整體迎接明天開訓。

日職／火腿「台灣雙寶」首度體驗撒豆 古林睿煬想要贏球好運

效力日本火腿隊的「台灣雙寶」古林睿煬、孫易磊，今天體驗日本傳統象徵驅邪的節分撒豆活動，古林睿煬祈求奪勝的好運，孫易磊則向...

中職／猿隊第13代春訓綽號球衣登場 格魯、YO柏加入醬油行列

樂天桃猿隊春訓綽號球衣成為球團經典傳統，今年正式邁入第13代，全新綽號球衣「深紅戰色」亮相，威猛呈現專屬桃猿的硬派風格，...

中職／中信兄弟王威晨隊長6連霸 期待與外籍教練擦出火花

中信兄弟隊今年隊長由王威晨續任，已是另類「六連霸」，他笑說自己也很習慣這個角色，「球隊往好的方向發展，我也願意繼續扛這個...

中職／羅戈還在升級中…6周重訓加飲控 超精壯體型報到開訓

中信兄弟隊兩位委內瑞拉籍洋投羅戈、勝騎士，今天都已出現在開訓儀式上，羅戈霸氣說：「因為去年輸了，今年想要贏，所以早點來了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。