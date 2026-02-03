日職／火腿「台灣雙寶」首度體驗撒豆 古林睿煬想要贏球好運

效力日本火腿隊的「台灣雙寶」古林睿煬、孫易磊，今天體驗日本傳統象徵驅邪的節分撒豆活動，古林睿煬祈求奪勝的好運，孫易磊則向日本媒體解釋，在台灣也有類似活動，但是用放鞭炮的形式。

火腿一軍組正於沖繩名護進行春訓，日本傳統習俗在節分這一天為了驅除厄運、迎接好運會進行撒豆，今天由電視台工作人員扮演赤鬼、青鬼的角色，孫易磊、古林睿煬負責撒豆子。

孫易磊表示，第一次體驗日本傳統文化，感覺很新鮮，「在台灣也有類似活動，但不是丟豆子，而是放鞭炮。」古林睿煬則有務實的願望，「希望能有在比賽奪勝的好運。」

