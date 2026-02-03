聽新聞
0:00 / 0:00
日職／火腿「台灣雙寶」首度體驗撒豆 古林睿煬想要贏球好運
效力日本火腿隊的「台灣雙寶」古林睿煬、孫易磊，今天體驗日本傳統象徵驅邪的節分撒豆活動，古林睿煬祈求奪勝的好運，孫易磊則向日本媒體解釋，在台灣也有類似活動，但是用放鞭炮的形式。
火腿一軍組正於沖繩名護進行春訓，日本傳統習俗在節分這一天為了驅除厄運、迎接好運會進行撒豆，今天由電視台工作人員扮演赤鬼、青鬼的角色，孫易磊、古林睿煬負責撒豆子。
孫易磊表示，第一次體驗日本傳統文化，感覺很新鮮，「在台灣也有類似活動，但不是丟豆子，而是放鞭炮。」古林睿煬則有務實的願望，「希望能有在比賽奪勝的好運。」
https://x.com/FightersPR/status/2018485537481633924
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言