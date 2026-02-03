快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

中職／魔力藍、邦力多抵台 悍將6洋將到齊投入春訓

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋砲邦力多今天抵台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋砲邦力多今天抵台。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊將在明天舉辦開訓儀式，洋將也在今天魔力藍、邦力多抵台後，全數都已來台報到，以完整體迎接明天開訓。

悍將備戰今年賽季，最先完成續約魔力藍、鈴木駿輔，接下來新簽洋投愛力戈、威戈神、洋砲邦力多，以及育成洋投阿部雄大。阿部、鈴木最早投入春訓，第二批則有威戈神、愛力戈2月1日抵台，魔力藍、邦力多也在今天加入。

魔力藍去年為悍將出賽23場，取得10勝、防禦率2.98佳績，也與隊友相處融洽，是悍將陣中有名的good teammate，今年將繼續披上悍將戰袍。

邦力多則是悍將時隔4年再度找來洋砲助陣，去年在南韓職棒韓華鷹隊出賽62場，半季繳出打擊率3成13、敲出77安、10轟、39分打點有不俗績效，且可擔任中外野手，補強悍將薄弱的外野戰力。

富邦悍將隊洋投魔力藍今天抵台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投魔力藍今天抵台。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將

延伸閱讀

別以為冬天蟑螂變少就不用怕！清潔業者揭忽略一事等回暖恐大爆發

中職／悍將雙「戈」報到 威戈神、愛力戈投入春訓備戰

日本影后長澤雅美暫別影壇最後作品曝光　痛失愛女而陷入巨大悲痛

中職／悍將狀元籤喬旅外尚未討論 委籍洋投簽證影響不大

相關新聞

中職／魔力藍、邦力多抵台 悍將6洋將到齊投入春訓

富邦悍將隊將在明天舉辦開訓儀式，洋將也在今天魔力藍、邦力多抵台後，全數都已來台報到，以完整體迎接明天開訓。

中職／猿隊第13代春訓綽號球衣登場 格魯、YO柏加入醬油行列

樂天桃猿隊春訓綽號球衣成為球團經典傳統，今年正式邁入第13代，全新綽號球衣「深紅戰色」亮相，威猛呈現專屬桃猿的硬派風格，...

中職／中信兄弟王威晨隊長6連霸 期待與外籍教練擦出火花

中信兄弟隊今年隊長由王威晨續任，已是另類「六連霸」，他笑說自己也很習慣這個角色，「球隊往好的方向發展，我也願意繼續扛這個...

中職／羅戈還在升級中…6周重訓加飲控 超精壯體型報到開訓

中信兄弟隊兩位委內瑞拉籍洋投羅戈、勝騎士，今天都已出現在開訓儀式上，羅戈霸氣說：「因為去年輸了，今年想要贏，所以早點來了...

中職／若鄭浩均vs.大谷該拿出何種態度？平野惠一：沒辦法給建議

世界棒球經典賽將在3月開打，中信兄弟陣中有4人在集訓名單，總教練平野惠一談最大期許，希望他們成為中華隊戰力，但也有一顆父...

中職／兄弟6+1位「打教海」平野惠一看台美日韓全餐認為是好事

中信兄弟隊去年以全年第一、下半季冠軍之姿爭冠失利，總冠軍賽不敵樂天桃猿隊，今年尋求捲土重來，教練團配置上朝更加專業化調整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。