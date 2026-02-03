中職／魔力藍、邦力多抵台 悍將6洋將到齊投入春訓
富邦悍將隊將在明天舉辦開訓儀式，洋將也在今天魔力藍、邦力多抵台後，全數都已來台報到，以完整體迎接明天開訓。
悍將備戰今年賽季，最先完成續約魔力藍、鈴木駿輔，接下來新簽洋投愛力戈、威戈神、洋砲邦力多，以及育成洋投阿部雄大。阿部、鈴木最早投入春訓，第二批則有威戈神、愛力戈2月1日抵台，魔力藍、邦力多也在今天加入。
魔力藍去年為悍將出賽23場，取得10勝、防禦率2.98佳績，也與隊友相處融洽，是悍將陣中有名的good teammate，今年將繼續披上悍將戰袍。
邦力多則是悍將時隔4年再度找來洋砲助陣，去年在南韓職棒韓華鷹隊出賽62場，半季繳出打擊率3成13、敲出77安、10轟、39分打點有不俗績效，且可擔任中外野手，補強悍將薄弱的外野戰力。
