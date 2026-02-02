經典賽／徐若熙練投後霸氣回應日媒 想證明中華隊是一支強隊

日本職棒軟銀鷹隊投手徐若熙首次進入牛棚練投45球，成為春訓營焦點人物，他在練球後接受日本媒體接訪， 談到3月5日開打的世界棒球經典賽，很有信心表示：「我想證明中華隊是一支強隊。」

根據日媒體sanspo報導，徐若熙今天不僅展現速球威力，也投了招牌變速球，以及滑球、曲球和卡特球，去年太平洋聯盟勝投王有原航平重返老東家日本火腿隊，徐若熙被認為是填補先發空缺的首選，似乎已經準備好「無縫接軌」日職。

徐若熙自認速球狀況不錯，軟銀一軍監督小久保裕紀首次看他投球也有好評價，認為平衡感很好，嘗試好幾種不同的抬腿方式，看來也經過一番思考。

徐若熙表示，首次進牛棚並不緊張，一月中旬已在台灣開始訓練，所以覺得很適應，日本的好球帶好像上、下都比較寬。

日本挑戰經典賽2連霸、隊史第4冠，將於3月6日在東京巨蛋迎戰中華隊；徐若熙今天練投是用日職官方用球，未來訓練也會使用經典賽比賽球，並參加軟銀紅白對抗賽，再和中華隊會合準備迎接經典賽。