中職／猿隊第13代春訓綽號球衣登場 格魯、YO柏加入醬油行列

樂天桃猿隊春訓綽號球衣成為球團經典傳統，今年正式邁入第13代，全新綽號球衣「深紅戰色」亮相，威猛呈現專屬桃猿的硬派風格，將於10日石垣島交流賽首度登場，揭開新賽季序幕。

本季春訓主題定調為「暴力猿覺醒」，整體設計以低調內斂卻極具張力的深紅色系為主軸，透過層層堆疊的視覺語彙，勾勒出桃猿男兒專屬的戰鬥意象。深沉色調象徵春訓期間默默累積的能量與實力，也完整詮釋開季前蓄勢待發、迎戰所有挑戰的強悍氣勢。

春訓綽號球衣的另一大看點，便是深受10號隊友喜愛的「看綽號猜選手」環節，為季前增添不少話題與樂趣，「綠島囡仔」、「醬油」不難猜，但誰是「格魯」？誰又是「YO柏」？又有哪些綽號會讓人忍不住「噗」地笑出來？答案就留待日後一一揭曉。

為讓10號隊友在春訓期間就能「做伙」披上同款戰袍，與桃猿男兒並肩作戰，樂天桃猿同步推出春訓全系列商品，即日起於官方電商平台及實體通路全面開賣。商品內容除春訓綽號球衣外，亦包含外套、帽T、球帽與紀念球等多款周邊商品，皆為10號隊友不可錯過的收藏逸品。