快訊

小胖老師評審席上那句「加油，好嗎？」 袁惟仁人生謝幕令人唏噓

慟！袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／中信兄弟王威晨隊長6連霸 期待與外籍教練擦出火花

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
中華職棒中信兄弟隊2日在屏東中國信託公益園區舉行開訓儀式，宣布由野手王威晨續任隊長；王威晨表示，盼將不甘心化為動力，一起拿下總冠軍。中央社
中華職棒中信兄弟隊2日在屏東中國信託公益園區舉行開訓儀式，宣布由野手王威晨續任隊長；王威晨表示，盼將不甘心化為動力，一起拿下總冠軍。中央社

中信兄弟隊今年隊長由王威晨續任，已是另類「六連霸」，他笑說自己也很習慣這個角色，「球隊往好的方向發展，我也願意繼續扛這個責任。」球隊今年部署大量外籍打擊教練，王威晨表示，期待擦出新的火花。

「謝謝大家！」以隊長身分再度在開訓儀式上受訪，王威晨一開口就是當選感言。他從2021年接任隊長，前三次兄弟打進總冠軍賽，都是最終贏家，去年是他首度以隊長之姿輸掉總冠軍賽，王威晨難掩不甘心，也向隊友喊話，「去年輸掉總冠軍很不甘心，如果你和我一樣不甘心，今年我們一定會拿到總冠軍。」

王威晨表示，球隊這兩年都是年度第一，但去年在短期盃賽輸給樂天桃猿隊，大家已經很努力，但結果不好，「大家一定是很強烈的心態要再拿回來，希望今年有很好的戰績，而且贏得總冠軍。」

兄弟今年部署多位外籍打擊教練，一軍包括兩位日籍打擊教練西田明央、後藤駿太、美籍助理打擊教練詹姆斯，二軍則有美籍打擊教練歐文揚，春訓期間還有韓籍客座打擊教練李大浩。

王威晨表示，今天第一次見到外籍教練，李大浩還沒到，「但很期待和他們擦出新的火花，一定會有。」

延伸閱讀

中職／羅戈還在升級中…6周重訓加飲控 超精壯體型報到開訓

中職／兄弟6+1位「打教海」平野惠一看台美日韓全餐認為是好事

中職／認同平野惠一棒球理念 後藤駿太無縫接軌選手轉職教練

中職／西田明央想成真正意義上的兄弟 秀中文「界外球小心安全」

相關新聞

日職／徐若熙首次牛棚練投成為焦點 球評直言非常優秀的投手

日本職棒軟銀鷹隊春訓開訓第2天，台灣投手徐若熙首次進入牛棚練投，和捕手谷川原健太搭檔投了47球，主要以速球、曲球、滑球為...

棒球／遭諷「去中國旅遊的」！曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

中國城市棒球聯賽（CPB）的福州海俠隊在上個月10日宣布「前旅美強投」曹錦輝重磅加盟，原預定13日要登板先發卻臨陣取消。直到前幾天的外卡驟死戰，曹錦輝都沒能迎來初登板，球隊最終也2：4遭到上海正大龍隊

經典賽／徐若熙練投後霸氣回應日媒 想證明中華隊是一支強隊

日本職棒軟銀鷹隊投手徐若熙首次進入牛棚練投45球，成為春訓營焦點人物，他在練球後接受日本媒體接訪， 談到3月5日開打的世...

中職／猿隊第13代春訓綽號球衣登場 格魯、YO柏加入醬油行列

樂天桃猿隊春訓綽號球衣成為球團經典傳統，今年正式邁入第13代，全新綽號球衣「深紅戰色」亮相，威猛呈現專屬桃猿的硬派風格，...

中職／中信兄弟王威晨隊長6連霸 期待與外籍教練擦出火花

中信兄弟隊今年隊長由王威晨續任，已是另類「六連霸」，他笑說自己也很習慣這個角色，「球隊往好的方向發展，我也願意繼續扛這個...

中職／羅戈還在升級中…6周重訓加飲控 超精壯體型報到開訓

中信兄弟隊兩位委內瑞拉籍洋投羅戈、勝騎士，今天都已出現在開訓儀式上，羅戈霸氣說：「因為去年輸了，今年想要贏，所以早點來了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。