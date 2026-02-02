中職／羅戈還在升級中…6周重訓加飲控 超精壯體型報到開訓

中信兄弟隊兩位委內瑞拉籍洋投羅戈、勝騎士，今天都已出現在開訓儀式上，羅戈霸氣說：「因為去年輸了，今年想要贏，所以早點來了。」他帶著明顯更加精壯的身形報到，是因季外進行六周的重訓課表，準備迎戰炎熱且漫長的中職賽季。

由於委內瑞拉政局動盪，委籍洋投抵台進度受到關注，結果兄弟最先報到的兩位洋投就是羅戈、勝騎士，但其實並非完全沒有受到影響。

羅戈提到，過去有委內瑞拉飛伊斯坦堡的班機，轉機兩次就能到台灣，但因為先前的攻擊事件，土耳其航空飛伊斯坦堡的班機取消，他先飛巴拿馬再轉伊斯坦堡再轉台灣，整整飛了兩天才到。

羅戈前年在富邦悍將、去年在兄弟，都成為陣中最穩洋投，表現有目共睹，而他還在持續升級中，明顯更加精壯的體型有原因，他提到，因為台灣天氣很熱，需要把身體素質調到最好，因此季外進行六周的重訓課表，也改變飲食習慣，準備面對今年賽季。

勝騎士去年僅投4場就因肩膀傷情一路缺賽，也無緣為兄弟在總冠軍賽貢獻戰力，他聊起此事也覺得可惜，「沒辦法在總冠軍賽為球隊盡一份心力，但去年的事就留在去年，希望今年可以順利開始投球，繳出更多出賽，在台灣大賽幫助球隊。」

他目前牛棚進度25到30顆，自認身體狀況已經準備好可以跟上其他隊友進度。被問到是否可以趕上開季？他表示，何時可以開始比賽，自己無法控制，但他自己感覺身體狀況很好，有信心趕上開季。