快訊

受夠Google搜尋AI摘要？4方法移除 還原最乾淨的Google Search搜尋結果

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

中職／羅戈還在升級中…6周重訓加飲控 超精壯體型報到開訓

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
中信兄弟隊洋投羅戈。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊洋投羅戈。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊兩位委內瑞拉籍洋投羅戈勝騎士，今天都已出現在開訓儀式上，羅戈霸氣說：「因為去年輸了，今年想要贏，所以早點來了。」他帶著明顯更加精壯的身形報到，是因季外進行六周的重訓課表，準備迎戰炎熱且漫長的中職賽季。

由於委內瑞拉政局動盪，委籍洋投抵台進度受到關注，結果兄弟最先報到的兩位洋投就是羅戈、勝騎士，但其實並非完全沒有受到影響。

羅戈提到，過去有委內瑞拉飛伊斯坦堡的班機，轉機兩次就能到台灣，但因為先前的攻擊事件，土耳其航空飛伊斯坦堡的班機取消，他先飛巴拿馬再轉伊斯坦堡再轉台灣，整整飛了兩天才到。

羅戈前年在富邦悍將、去年在兄弟，都成為陣中最穩洋投，表現有目共睹，而他還在持續升級中，明顯更加精壯的體型有原因，他提到，因為台灣天氣很熱，需要把身體素質調到最好，因此季外進行六周的重訓課表，也改變飲食習慣，準備面對今年賽季。

勝騎士去年僅投4場就因肩膀傷情一路缺賽，也無緣為兄弟在總冠軍賽貢獻戰力，他聊起此事也覺得可惜，「沒辦法在總冠軍賽為球隊盡一份心力，但去年的事就留在去年，希望今年可以順利開始投球，繳出更多出賽，在台灣大賽幫助球隊。」

他目前牛棚進度25到30顆，自認身體狀況已經準備好可以跟上其他隊友進度。被問到是否可以趕上開季？他表示，何時可以開始比賽，自己無法控制，但他自己感覺身體狀況很好，有信心趕上開季。

勝騎士 羅戈 中信兄弟

延伸閱讀

中職／若鄭浩均vs.大谷該拿出何種態度？平野惠一：沒辦法給建議

中職／認同平野惠一棒球理念 後藤駿太無縫接軌選手轉職教練

中職／西田明央想成真正意義上的兄弟 秀中文「界外球小心安全」

中職／兄弟今年爭大巨蛋有苦戰 領隊坦言只能在平日場努力

相關新聞

日職／徐若熙首次牛棚練投成為焦點 球評直言非常優秀的投手

日本職棒軟銀鷹隊春訓開訓第2天，台灣投手徐若熙首次進入牛棚練投，和捕手谷川原健太搭檔投了47球，主要以速球、曲球、滑球為...

棒球／遭諷「去中國旅遊的」！曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

中國城市棒球聯賽（CPB）的福州海俠隊在上個月10日宣布「前旅美強投」曹錦輝重磅加盟，原預定13日要登板先發卻臨陣取消。直到前幾天的外卡驟死戰，曹錦輝都沒能迎來初登板，球隊最終也2：4遭到上海正大龍隊

中職／羅戈還在升級中…6周重訓加飲控 超精壯體型報到開訓

中信兄弟隊兩位委內瑞拉籍洋投羅戈、勝騎士，今天都已出現在開訓儀式上，羅戈霸氣說：「因為去年輸了，今年想要贏，所以早點來了...

中職／若鄭浩均vs.大谷該拿出何種態度？平野惠一：沒辦法給建議

世界棒球經典賽將在3月開打，中信兄弟陣中有4人在集訓名單，總教練平野惠一談最大期許，希望他們成為中華隊戰力，但也有一顆父...

中職／兄弟6+1位「打教海」平野惠一看台美日韓全餐認為是好事

中信兄弟隊去年以全年第一、下半季冠軍之姿爭冠失利，總冠軍賽不敵樂天桃猿隊，今年尋求捲土重來，教練團配置上朝更加專業化調整...

中職／認同平野惠一棒球理念 後藤駿太無縫接軌選手轉職教練

後藤駿太以32歲之齡結束日職選手生涯，下一站馬上來到中信兄弟隊擔任打擊教練，他坦言收到邀約時並非馬上決定，自己也是煩惱了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。