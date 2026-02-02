中職／若鄭浩均vs.大谷該拿出何種態度？平野惠一：沒辦法給建議

世界棒球經典賽將在3月開打，中信兄弟陣中有4人在集訓名單，總教練平野惠一談最大期許，希望他們成為中華隊戰力，但也有一顆父母心，不忘提點「希望大家不要受傷」。

兄弟今天在屏東中信園區舉辦開訓儀式，正在中華隊集訓的鄭浩均、吳俊偉、江坤宇、宋晟睿，以及教練團王建民、陳江和、彭政閔都回到屏東參加球隊活動。

平野惠一在媒體聯訪環節也被問到經典賽，他對自家子弟兵有期許，「希望他們都能成為中華隊的戰力，雖然贏球很重要，但也希望大家不要受傷。」

當被問到希望選手面對強敵，像是鄭浩均面對大谷翔平時，該拿出怎樣的對決態度，平野惠一笑了：「我沒辦法提供建議。」他表示，希望美美加油，表現給全世界看，他也加碼透露休賽季若碰到有人要自己推薦球員，「我都說美美很好！」