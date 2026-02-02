聽新聞
中職／兄弟6+1位「打教海」平野惠一看台美日韓全餐認為是好事
中信兄弟隊去年以全年第一、下半季冠軍之姿爭冠失利，總冠軍賽不敵樂天桃猿隊，今年尋求捲土重來，教練團配置上朝更加專業化調整，打擊部門多了兩位日籍打擊教練西田明央、後藤駿太，延攬美籍打擊教練歐文揚，南韓重砲李大浩也將在春訓客座，罕見匯聚台美日韓打擊教練。
兄弟今天正式公布2026年度春訓與整體訓練藍圖，面對新球季挑戰，進一步調整並強化教練團分工與專業化配置，期望接軌國際職棒潮流，透過更精準、系統化的訓練規劃，協助選手提升動作品質與競技表現。
攤開教練團名單，合計6位打擊教練，一軍包括兩位打擊教練西田明央、後藤駿太、助理打擊教練詹姆斯，二軍則有兩位打擊教練歐文揚、許皓銘、助理打擊教練郭峰駿，若再加上春訓期間的客座打擊教練李大浩，春訓期間將有7位打擊教練。
平野表示，每年教練團的異動，都是針對打跑守全方位思考，不會只因下半季打擊狀況不好就換教練，這樣對辛苦一整季的教練來說並不公平。
隊上美日韓系打擊教練一應俱全，平野說：「讓選手有更多選擇是好事，對正在上升或是掙扎的選手，都會有很大益處。」他有感而發，「我一直認為重要的是，不是做不做得到，而是要不要去做，腦中有這個認知是很重要的。」
平野表示，教練需求的規畫，都是先想好需要補強什麼，和球團討論後執行，「以Driveline為例，不可能把全隊都送過去，那就把他們的人找來，這樣全隊就可以接觸到。」
談到兩位年僅32、33歲的日籍打擊教練，平野指出，兩人剛從選手生涯退役，了解目前最新、最現代的棒球，也最了解選手心情，懂得怎樣陪伴選手，像是西田明央著重在分析、策略的部分，也可以看捕手，可以協助的地方很多。
