快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／認同平野惠一棒球理念 後藤駿太無縫接軌選手轉職教練

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
後藤駿太擔任中信兄弟一軍打擊教練。記者劉學聖／攝影
後藤駿太擔任中信兄弟一軍打擊教練。記者劉學聖／攝影

後藤駿太以32歲之齡結束日職選手生涯，下一站馬上來到中信兄弟隊擔任打擊教練，他坦言收到邀約時並非馬上決定，自己也是煩惱了很久，但認同總教練平野惠一棒球觀念，自己也希望可以和他在同一個球場上努力。

後藤駿太年僅32歲，擁有「上州一朗」、「群馬一朗」封號，2010年以第一指名加入歐力士隊，具備快腿、強肩，作為守備型外野手，15年一軍生涯打擊率僅2成16，去年季後遭中日龍隊戰力外後，旋即出現在兄弟官宣教練名單中，擔任一軍打擊教練。

後藤表示，去年一開始原本也在等待看看有沒有機會，雖有日本球隊接觸，但為獨立聯盟、社會人球隊，接下來就收到兄弟的邀約，「和平野很熟，自己本身也有要當教練的想法。」他坦言自己猶豫過，也思考了一段時間，因認同平野的棒球理念，決定與他站在同一個球場上奮戰，他本身也有認識一些台灣選手，因此並不是全然陌生，包括過去在歐力士認識張奕，兩三年前也曾與林書逸一起訓練過。

有趣的是，後藤駿太從2011到22年效力歐力士，先是與富邦悍將隊教頭後藤光尊在2011到13年同隊共事，平野惠一在2013年重回母隊，待到2015年球季後引退，兩人也重疊3年，兩位過去歐力士前輩如今都已是中職一軍教頭。

後藤駿太也說，確定來台後，有跟後藤光尊聯繫，前輩的回應是「很期待見到你」，後藤駿太笑說從隊友變對手感覺滿刺激，但自己也不會認輸。

歐力士 平野惠一 棒球

延伸閱讀

中職／平野惠一談日台棒球文化異同 與片山和之交換意見

中職／後藤光尊哪裡不一樣？林威助：球員有更多自己想法

中職／悍將開訓！「光總」放眼台灣大賽 領隊盼證明今年不一樣

經典賽／12強之神首度挑戰WBC 張奕：越強對手越想擊敗

相關新聞

日職／徐若熙首次牛棚練投成為焦點 球評直言非常優秀的投手

日本職棒軟銀鷹隊春訓開訓第2天，台灣投手徐若熙首次進入牛棚練投，和捕手谷川原健太搭檔投了47球，主要以速球、曲球、滑球為...

棒球／遭諷「去中國旅遊的」！曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

中國城市棒球聯賽（CPB）的福州海俠隊在上個月10日宣布「前旅美強投」曹錦輝重磅加盟，原預定13日要登板先發卻臨陣取消。直到前幾天的外卡驟死戰，曹錦輝都沒能迎來初登板，球隊最終也2：4遭到上海正大龍隊

中職／若鄭浩均vs.大谷該拿出何種態度？平野惠一：沒辦法給建議

世界棒球經典賽將在3月開打，中信兄弟陣中有4人在集訓名單，總教練平野惠一談最大期許，希望他們成為中華隊戰力，但也有一顆父...

中職／兄弟6+1位「打教海」平野惠一看台美日韓全餐認為是好事

中信兄弟隊去年以全年第一、下半季冠軍之姿爭冠失利，總冠軍賽不敵樂天桃猿隊，今年尋求捲土重來，教練團配置上朝更加專業化調整...

中職／認同平野惠一棒球理念 後藤駿太無縫接軌選手轉職教練

後藤駿太以32歲之齡結束日職選手生涯，下一站馬上來到中信兄弟隊擔任打擊教練，他坦言收到邀約時並非馬上決定，自己也是煩惱了...

中職／西田明央想成真正意義上的兄弟 秀中文「界外球小心安全」

中信兄弟隊季外延攬兩位超年輕日籍打擊教練，33歲的西田明央今天在開訓儀式上秀中文，一開口就是讓全場爆笑的「界外球請小心安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。