中職／認同平野惠一棒球理念 後藤駿太無縫接軌選手轉職教練

後藤駿太以32歲之齡結束日職選手生涯，下一站馬上來到中信兄弟隊擔任打擊教練，他坦言收到邀約時並非馬上決定，自己也是煩惱了很久，但認同總教練平野惠一的棒球觀念，自己也希望可以和他在同一個球場上努力。

後藤駿太年僅32歲，擁有「上州一朗」、「群馬一朗」封號，2010年以第一指名加入歐力士隊，具備快腿、強肩，作為守備型外野手，15年一軍生涯打擊率僅2成16，去年季後遭中日龍隊戰力外後，旋即出現在兄弟官宣教練名單中，擔任一軍打擊教練。

後藤表示，去年一開始原本也在等待看看有沒有機會，雖有日本球隊接觸，但為獨立聯盟、社會人球隊，接下來就收到兄弟的邀約，「和平野很熟，自己本身也有要當教練的想法。」他坦言自己猶豫過，也思考了一段時間，因認同平野的棒球理念，決定與他站在同一個球場上奮戰，他本身也有認識一些台灣選手，因此並不是全然陌生，包括過去在歐力士認識張奕，兩三年前也曾與林書逸一起訓練過。

有趣的是，後藤駿太從2011到22年效力歐力士，先是與富邦悍將隊教頭後藤光尊在2011到13年同隊共事，平野惠一在2013年重回母隊，待到2015年球季後引退，兩人也重疊3年，兩位過去歐力士前輩如今都已是中職一軍教頭。

後藤駿太也說，確定來台後，有跟後藤光尊聯繫，前輩的回應是「很期待見到你」，後藤駿太笑說從隊友變對手感覺滿刺激，但自己也不會認輸。